https://crimea.ria.ru/20240719/pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-gde-proydut-dozhdi-s-grozami-1138947966.html
Погода в Крыму в пятницу: где пройдут дожди с грозами
Погода в Крыму в пятницу: где пройдут дожди с грозами - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Погода в Крыму в пятницу: где пройдут дожди с грозами
В пятницу погода в Крыму начнет постепенно меняться. Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, а им на смену будет... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T00:01
2024-07-19T00:01
2024-07-19T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму начнет постепенно меняться. Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, а им на смену будет поступать более прохладный воздух с запада. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +35...+37.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +23…+25, днем +33…+35 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +29...+31, днем +34...+36 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +23 до +27, днем от +32 до +35 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240718/v-krymu-pobit-temperaturnyy-rekord-1138955948.html
симферополь
севастополь
ялта
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судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в пятницу: где пройдут дожди с грозами
В Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами и понизится температура воздуха
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму начнет постепенно меняться. Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, а им на смену будет поступать более прохладный воздух с запада. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +21…+26 градусов, на ЮБК до +31, днем +32…+37 градусов, в горах +26…+31", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +35...+37.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +23…+25, днем +33…+35 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +29...+31, днем +34...+36 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +23 до +27, днем от +32 до +35 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.