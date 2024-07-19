https://crimea.ria.ru/20240719/pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-gde-proydut-dozhdi-s-grozami-1138947966.html

Погода в Крыму в пятницу: где пройдут дожди с грозами

Погода в Крыму в пятницу: где пройдут дожди с грозами - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Погода в Крыму в пятницу: где пройдут дожди с грозами

В пятницу погода в Крыму начнет постепенно меняться. Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, а им на смену будет... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T00:01

2024-07-19T00:01

2024-07-19T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму начнет постепенно меняться. Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, а им на смену будет поступать более прохладный воздух с запада. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +35...+37.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +23…+25, днем +33…+35 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +29...+31, днем +34...+36 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +23 до +27, днем от +32 до +35 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240718/v-krymu-pobit-temperaturnyy-rekord-1138955948.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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