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Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания
Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания
Проезда через Крымский мост ожидают 460 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T09:13
2024-07-19T09:13
крым
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крымский мост
логистика
транспорт
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Проезда через Крымский мост ожидают 460 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Как сообщалось, в пятницу с утра у Крымского моста начала скапливаться автомобильная пробка. В 06:00 в очереди с кубанского берега стояли 220 транспортных средств, проезд из Крыма был свободным.Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.
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крым, новости крыма, крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань
Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания

Очередь на Крымский мост насчитывает 460 автомобилей

09:13 19.07.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Проезда через Крымский мост ожидают 460 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 9:00 в очереди со стороны Тамани находится 260 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди стороны Керчи - 200 авто, время ожидания также около часа", - проинформировала она.

Как сообщалось, в пятницу с утра у Крымского моста начала скапливаться автомобильная пробка. В 06:00 в очереди с кубанского берега стояли 220 транспортных средств, проезд из Крыма был свободным.
Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.
 
КрымНовости КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьТамань
 
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