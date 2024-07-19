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Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания

Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания

Проезда через Крымский мост ожидают 460 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T09:13

2024-07-19T09:13

2024-07-19T09:13

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крымский мост

логистика

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Проезда через Крымский мост ожидают 460 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Как сообщалось, в пятницу с утра у Крымского моста начала скапливаться автомобильная пробка. В 06:00 в очереди с кубанского берега стояли 220 транспортных средств, проезд из Крыма был свободным.Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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