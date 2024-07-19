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Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания
Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания
Проезда через Крымский мост ожидают 460 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T09:13
2024-07-19T09:13
2024-07-19T09:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Проезда через Крымский мост ожидают 460 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Как сообщалось, в пятницу с утра у Крымского моста начала скапливаться автомобильная пробка. В 06:00 в очереди с кубанского берега стояли 220 транспортных средств, проезд из Крыма был свободным.Проезжать по мостовому переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 км. Преодолеть путь можно примерно за 7 часов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань
Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания
Очередь на Крымский мост насчитывает 460 автомобилей