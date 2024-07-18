https://crimea.ria.ru/20240718/zhara-ne-otpuskaet-v-krymu-po-prezhnemu-40-1138936739.html

Жара не отпускает: в Крыму по-прежнему +40

Жара не отпускает: в Крыму по-прежнему +40 - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Жара не отпускает: в Крыму по-прежнему +40

В четверг Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-18T00:01

2024-07-18T00:01

2024-07-17T18:04

погода в крыму

крымская погода

симферополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

севастополь

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В четверг Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Без осадков. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +35...+37.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +23…+25, днем +34…+36 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +24 до +30, днем +33...+35 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240717/anomalnye-temperatury--kogda-v-krymu-stanet-prokhladnee-1138923715.html

симферополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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