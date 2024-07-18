https://crimea.ria.ru/20240718/zhara-ne-otpuskaet-v-krymu-po-prezhnemu-40-1138936739.html
Жара не отпускает: в Крыму по-прежнему +40
Жара не отпускает: в Крыму по-прежнему +40 - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Жара не отпускает: в Крыму по-прежнему +40
В четверг Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-18T00:01
2024-07-18T00:01
2024-07-17T18:04
погода в крыму
крымская погода
симферополь
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алушта
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судак
феодосия
севастополь
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В четверг Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Без осадков. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +35...+37.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +23…+25, днем +34…+36 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +24 до +30, днем +33...+35 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240717/anomalnye-temperatury--kogda-v-krymu-stanet-prokhladnee-1138923715.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, севастополь, крымский гидрометцентр
Жара не отпускает: в Крыму по-прежнему +40
В Крыму в четверг сохранится жаркая погода с температурой воздуха до +40 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В четверг Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Без осадков. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +21…+26 градусов, на ЮБК до +31, днем +32…+37 градусов, в степных районах ожидается сильная жара +38…+40. Ветер северо-восточный 8-13 м/с", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +35...+37.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +23…+25, днем +34…+36 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +24 до +30, днем +33...+35 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.