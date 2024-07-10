https://crimea.ria.ru/20240710/gde-v-krymu-zhdat-dozhdey-v-sredu-1138725825.html

Где в Крыму ждать дождей в среду

Где в Крыму ждать дождей в среду - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Где в Крыму ждать дождей в среду

В среду в Крыму сохранится жаркая погода, на побережье ожидаются кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T00:01

2024-07-10T00:01

2024-07-10T00:01

крым

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судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится жаркая погода, на побережье ожидаются кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +22…24, днем +34...36.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +23…25, днем +33…35.В Ялте, Алуште и Евпатории сухо. Ночью столбики термометров покажут +25...27, днем до +37 градусов.В Судаке и Феодосии ожидаются дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит +25...27, днем +34...36.Море у берегов Ялты, Алушты, Севастополя прогрето до +26 градусов, у Евпатории и в Черноморском до +25, у Феодосии до 24 градусов тепла. В Керченском проливе температура воды +27 градусов, в Азовском море +26.

https://crimea.ria.ru/20240709/kogda-zakonchitsya-zhara-v-krymu-1138719038.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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