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Под натиском армии России: ВСУ потеряли почти 2000 военных за сутки

Под натиском армии России: ВСУ потеряли почти 2000 военных за сутки - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Под натиском армии России: ВСУ потеряли почти 2000 военных за сутки

Военнослужащие Вооруженных сил РФ за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений в зоне спецоперации,... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T15:39

2024-07-08T15:39

2024-07-08T15:39

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие Вооруженных сил РФ за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений в зоне спецоперации, потери украинских войск убитыми и ранеными составили около 2000 человек. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Веселовка, Басовка и Константиновка Сумской области, а также отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.Потери украинских войск составили до 260 военнослужащих, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация".Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Стельмаховки и Артемовки Луганской Народной Республики.Противник потеряли более 495 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки и Белогоровки ДНР. Противник потерял более 570 военнослужащих и девять автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы поражены три гаубицы М198, три орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы Д-30 и М119, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР. Также отражены пять контратак вражеских штурмовых групп.Потери противника составили более 385 военнослужащих, танк М1А1 Abrams, три автомобиля, гаубицы Д-30 и М119.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Водяного и Пречистовки ДНР. Кроме того, отражена атака штурмовых групп территориальной обороны.Украинские войска потеряли за сутки до 140 боевиков, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, гаубицу FН-70 и орудие Д-20. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы ВСУ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области.Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, гаубица FН-70 и два орудия Д-20.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика