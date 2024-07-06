https://crimea.ria.ru/20240706/putin-pozdravil-pezeshkiana-s-pobedoy-na-vyborakh-prezidenta-irana-1138645643.html
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T11:30
2024-07-06T11:30
2024-07-06T11:38
владимир путин (политик)
россия
масуд пезешкиан
иран
выборы
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137663356_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d30f644ad13ec5d1461b02459c4fef17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны. По озвученным в субботу итогам голосования, он набрал 16 миллионов 384 тысячи 403 голоса.Российский лидер выразил надежду, что Пезешкиан будет способствовать развитию и росту в дальнейшем конструктивного двустороннего сотрудничества двух стран по всем направлениям, выступая в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности.
https://crimea.ria.ru/20240521/rossiya-gotova-okazat-ekspertnuyu-pomosch-iranu--putin-1137476782.html
россия
иран
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137663356_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2edd24172229e769e2bfe07765665b44.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, масуд пезешкиан, иран, выборы, политика, новости
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Путин поздравил нового президента Ирана Пезешкиана с победой на выборах
11:30 06.07.2024 (обновлено: 11:38 06.07.2024)