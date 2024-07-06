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Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T11:30
2024-07-06T11:38
владимир путин (политик)
россия
масуд пезешкиан
иран
выборы
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны. По озвученным в субботу итогам голосования, он набрал 16 миллионов 384 тысячи 403 голоса.Российский лидер выразил надежду, что Пезешкиан будет способствовать развитию и росту в дальнейшем конструктивного двустороннего сотрудничества двух стран по всем направлениям, выступая в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности.
https://crimea.ria.ru/20240521/rossiya-gotova-okazat-ekspertnuyu-pomosch-iranu--putin-1137476782.html
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владимир путин (политик), россия, масуд пезешкиан, иран, выборы, политика, новости
Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

Путин поздравил нового президента Ирана Пезешкиана с победой на выборах

11:30 06.07.2024 (обновлено: 11:38 06.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны. По озвученным в субботу итогам голосования, он набрал 16 миллионов 384 тысячи 403 голоса.

"Примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания президентом Исламской Республики Иран. Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в тексте.

Российский лидер выразил надежду, что Пезешкиан будет способствовать развитию и росту в дальнейшем конструктивного двустороннего сотрудничества двух стран по всем направлениям, выступая в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности.
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