https://crimea.ria.ru/20240706/putin-pozdravil-pezeshkiana-s-pobedoy-na-vyborakh-prezidenta-irana-1138645643.html

Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T11:30

2024-07-06T11:30

2024-07-06T11:38

владимир путин (политик)

россия

масуд пезешкиан

иран

выборы

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны. По озвученным в субботу итогам голосования, он набрал 16 миллионов 384 тысячи 403 голоса.Российский лидер выразил надежду, что Пезешкиан будет способствовать развитию и росту в дальнейшем конструктивного двустороннего сотрудничества двух стран по всем направлениям, выступая в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности.

https://crimea.ria.ru/20240521/rossiya-gotova-okazat-ekspertnuyu-pomosch-iranu--putin-1137476782.html

россия

иран

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владимир путин (политик), россия, масуд пезешкиан, иран, выборы, политика, новости