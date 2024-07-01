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В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 01.07.2024
В Севастополе воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T18:42
2024-07-01T18:42
севастополь
михаил развожаев
новости
новости крыма
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Жителей и гостей города на время тревоги просят пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
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РИА Новости Крым
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5
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96
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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В Севастополе воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

18:42 01.07.2024
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Жителей и гостей города на время тревоги просят пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;
- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
СевастопольМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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