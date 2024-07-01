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В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 01.07.2024
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T14:11
2024-07-01T14:11
севастополь
михаил развожаев
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безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отбой воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

14:11 01.07.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.
Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.
Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
СевастопольМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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