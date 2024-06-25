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Хранил взрывные устройства – в Севастополе осужден местный житель - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Хранил взрывные устройства – в Севастополе осужден местный житель
Хранил взрывные устройства – в Севастополе осужден местный житель - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Хранил взрывные устройства – в Севастополе осужден местный житель
За хранение взрывных устройств осужден житель Севастополя. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T14:31
2024-06-25T14:34
новости
прокуратура города севастополя
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. За хранение взрывных устройств осужден житель Севастополя. Об этом сообщает прокуратура города.По информации прокуратуры, взрывные устройства были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ в октябре прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.Расследование проведено следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Гагаринский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств) и приговорил его к 7 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Также подсудимому назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.Ранее стало известно, что 74-летнего жителя Керчи подозревают в хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщило МВД по Республике Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за хранение взрывчатки и наркотиковКрымчанин получил три года колонии за хранение патроновСевастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Хранил взрывные устройства – в Севастополе осужден местный житель

За хранение взрывного устройства осужден житель Севастополя

14:31 25.06.2024 (обновлено: 14:34 25.06.2024)
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЗа хранение взрывного устройства осужден житель Севастополя
За хранение взрывного устройства осужден житель Севастополя
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. За хранение взрывных устройств осужден житель Севастополя. Об этом сообщает прокуратура города.
"Установлено, что мужчина прятал у себя в квартире зажигательную трубку и самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, в котором содержались заряд тротила массой 177 г и 2,8 кг дроби диаметром 2,5 мм", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, взрывные устройства были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ в октябре прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.
Расследование проведено следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Гагаринский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств) и приговорил его к 7 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Также подсудимому назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее стало известно, что 74-летнего жителя Керчи подозревают в хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщило МВД по Республике Крым.
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