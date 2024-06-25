https://crimea.ria.ru/20240625/khranil-vzryvnye-ustroystva--v-sevastopole-osuzhden-mestnyy-zhitel-1138345265.html

Хранил взрывные устройства – в Севастополе осужден местный житель

Хранил взрывные устройства – в Севастополе осужден местный житель - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Хранил взрывные устройства – в Севастополе осужден местный житель

За хранение взрывных устройств осужден житель Севастополя. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T14:31

2024-06-25T14:31

2024-06-25T14:34

новости

прокуратура города севастополя

севастополь

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. За хранение взрывных устройств осужден житель Севастополя. Об этом сообщает прокуратура города.По информации прокуратуры, взрывные устройства были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ в октябре прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.Расследование проведено следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Гагаринский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств) и приговорил его к 7 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Также подсудимому назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.Ранее стало известно, что 74-летнего жителя Керчи подозревают в хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщило МВД по Республике Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за хранение взрывчатки и наркотиковКрымчанин получил три года колонии за хранение патроновСевастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)