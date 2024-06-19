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У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 19.06.2024

У Крымского моста выросла очередь

Утром в среду у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала образовываться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T08:09

2024-06-19T08:09

2024-06-19T08:12

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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тамань

краснодарский край

транспорт

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Утром в среду у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала образовываться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Вечером во вторник вечером движение по мостовому переходу ограничивали в целях безопасности. Запрет действовал менее получаса. Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры с товарами первой необходимости, а также со срочными и скоропортящимися грузами. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

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керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма