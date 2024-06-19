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У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 19.06.2024
У Крымского моста выросла очередь
Утром в среду у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала образовываться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T08:09
2024-06-19T08:09
2024-06-19T08:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Утром в среду у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала образовываться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Вечером во вторник вечером движение по мостовому переходу ограничивали в целях безопасности. Запрет действовал менее получаса. Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры с товарами первой необходимости, а также со срочными и скоропортящимися грузами. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь
Проезда по Крымскому мосту утром в сред ожидают 46 машин
08:09 19.06.2024 (обновлено: 08:12 19.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Утром в среду у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала образовываться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По данным на 08:00 в очереди со стороны Тамани находится 46 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Вечером во вторник вечером движение по мостовому переходу ограничивали
в целях безопасности. Запрет действовал
менее получаса.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через Керченскую переправу следуют фуры с товарами первой необходимости, а также со срочными и скоропортящимися грузами. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.