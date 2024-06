https://crimea.ria.ru/20240615/plokh-kak-nikogda-sostoyanie-baydena-na-sammite-g7-shokirovalo-soyuznikov-1138133545.html

"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников

"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников - РИА Новости Крым, 15.06.2024

"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников

Президент США Джо Байден своим поведением на саммите G7 в Италии шокировал союзников Вашингтона, некоторые из них отметили, что американский лидер находится в... РИА Новости Крым, 15.06.2024

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден своим поведением на саммите G7 в Италии шокировал союзников Вашингтона, некоторые из них отметили, что американский лидер находится в "худшем состоянии, чем когда либо". Об этом пишут сразу два крупных издания – британская газета The Sun и американская The New York Post (NYP). В частности, источник в дипломатических кругах рассказал NYP, что Байден "терял концентрацию" во время дискуссий на саммите. По словам собеседника газеты, американский лидер находится "в самом худшем состоянии, чем когда-либо".Еще один член делегации страны-союзницы рассказал британской The Sun, что публичные оплошности 81-летнего президента США в первый день саммита были "неловкими и позорными".В частности, Байден неловко поздоровался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он не понял, что хозяйка саммита ждет его, чтобы поприветствовать, и подошел позже на 20 минут. Когда же американский лидер увидел Мелони, то решил поздороваться, отдав ей честь.Еще один привлекший внимание эпизод – "уход" американского президента от своих коллег-лидеров во время демонстрации прыжков с парашютом. Мелони пришлось вернуть его обратно в группу.Также Байден удивил гостей саммита своеобразным приветствием папы Римского Франциска. Подойдя к понтифику, Байден неожиданно наклонился к нему и прислонился своим лбом к его голове. Папа Римский удивился и неловко похлопал президента по руке, а сопровождавшие его лица сдержанно улыбнулись.Кроме того, Байден не явился на торжественный ужин. Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер объяснила это тем, что главе государстве предстоит провести много встреч и заседаний, поэтому его отсутствию на ужине не следует придавать большого значения.Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором отмечается, что психическое состояние Байдена все больше беспокоит американских законодателей, в том числе представителей Демократической партии. Они отмечают, президента часто ловили на том, что он читает шпаргалки и засыпает на встречах.Как показывают соцопросы, большинство избирателей считают, что Байдену не стоит идти на второй президентский срок. Журналисты отмечают, что демократам еще не поздно заменить его другим кандидатом – их съезд состоится в августе.

