Рейтинг@Mail.ru
"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240615/plokh-kak-nikogda-sostoyanie-baydena-na-sammite-g7-shokirovalo-soyuznikov-1138133545.html
"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников
"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников - РИА Новости Крым, 15.06.2024
"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников
Президент США Джо Байден своим поведением на саммите G7 в Италии шокировал союзников Вашингтона, некоторые из них отметили, что американский лидер находится в... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T13:14
2024-06-15T13:15
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
джорджа мелони
g7
папа римский франциск
новости
сми
мнения
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122472302_0:54:2214:1299_1920x0_80_0_0_ca06df01559fd9adee2b5f99c64c2475.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден своим поведением на саммите G7 в Италии шокировал союзников Вашингтона, некоторые из них отметили, что американский лидер находится в "худшем состоянии, чем когда либо". Об этом пишут сразу два крупных издания – британская газета The Sun и американская The New York Post (NYP). В частности, источник в дипломатических кругах рассказал NYP, что Байден "терял концентрацию" во время дискуссий на саммите. По словам собеседника газеты, американский лидер находится "в самом худшем состоянии, чем когда-либо".Еще один член делегации страны-союзницы рассказал британской The Sun, что публичные оплошности 81-летнего президента США в первый день саммита были "неловкими и позорными".В частности, Байден неловко поздоровался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он не понял, что хозяйка саммита ждет его, чтобы поприветствовать, и подошел позже на 20 минут. Когда же американский лидер увидел Мелони, то решил поздороваться, отдав ей честь.Еще один привлекший внимание эпизод – "уход" американского президента от своих коллег-лидеров во время демонстрации прыжков с парашютом. Мелони пришлось вернуть его обратно в группу.Также Байден удивил гостей саммита своеобразным приветствием папы Римского Франциска. Подойдя к понтифику, Байден неожиданно наклонился к нему и прислонился своим лбом к его голове. Папа Римский удивился и неловко похлопал президента по руке, а сопровождавшие его лица сдержанно улыбнулись.Кроме того, Байден не явился на торжественный ужин. Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер объяснила это тем, что главе государстве предстоит провести много встреч и заседаний, поэтому его отсутствию на ужине не следует придавать большого значения.Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором отмечается, что психическое состояние Байдена все больше беспокоит американских законодателей, в том числе представителей Демократической партии. Они отмечают, президента часто ловили на том, что он читает шпаргалки и засыпает на встречах.Как показывают соцопросы, большинство избирателей считают, что Байдену не стоит идти на второй президентский срок. Журналисты отмечают, что демократам еще не поздно заменить его другим кандидатом – их съезд состоится в августе.
https://crimea.ria.ru/20240615/shveytsarskaya-skhodka-poteryala-smysl-v-vr-ukrainy-obsuzhdayut-plan-putina-1138128525.html
сша
италия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122472302_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb381d8efb30fb2bcd81342f6b8d73ef.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, джорджа мелони, g7, папа римский франциск, новости, сми, мнения, италия
"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников

Психическое здоровье Байдена на саммите G7 шокировало союзников США – СМИ

13:14 15.06.2024 (обновлено: 13:15 15.06.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден своим поведением на саммите G7 в Италии шокировал союзников Вашингтона, некоторые из них отметили, что американский лидер находится в "худшем состоянии, чем когда либо". Об этом пишут сразу два крупных издания – британская газета The Sun и американская The New York Post (NYP).
В частности, источник в дипломатических кругах рассказал NYP, что Байден "терял концентрацию" во время дискуссий на саммите. По словам собеседника газеты, американский лидер находится "в самом худшем состоянии, чем когда-либо".
Еще один член делегации страны-союзницы рассказал британской The Sun, что публичные оплошности 81-летнего президента США в первый день саммита были "неловкими и позорными".
В частности, Байден неловко поздоровался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он не понял, что хозяйка саммита ждет его, чтобы поприветствовать, и подошел позже на 20 минут. Когда же американский лидер увидел Мелони, то решил поздороваться, отдав ей честь.
Еще один привлекший внимание эпизод – "уход" американского президента от своих коллег-лидеров во время демонстрации прыжков с парашютом. Мелони пришлось вернуть его обратно в группу.
Также Байден удивил гостей саммита своеобразным приветствием папы Римского Франциска. Подойдя к понтифику, Байден неожиданно наклонился к нему и прислонился своим лбом к его голове. Папа Римский удивился и неловко похлопал президента по руке, а сопровождавшие его лица сдержанно улыбнулись.
Кроме того, Байден не явился на торжественный ужин. Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер объяснила это тем, что главе государстве предстоит провести много встреч и заседаний, поэтому его отсутствию на ужине не следует придавать большого значения.
Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором отмечается, что психическое состояние Байдена все больше беспокоит американских законодателей, в том числе представителей Демократической партии. Они отмечают, президента часто ловили на том, что он читает шпаргалки и засыпает на встречах.
Как показывают соцопросы, большинство избирателей считают, что Байдену не стоит идти на второй президентский срок. Журналисты отмечают, что демократам еще не поздно заменить его другим кандидатом – их съезд состоится в августе.
Здание Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
11:16
"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина
 
Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАДжорджа МелониG7Папа Римский ФранцискНовостиСМИМненияИталия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Крыма
13:14"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников
13:03Крымский мост: в очереди уже более 400 автомобилей
12:52Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены люди
12:35Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море
12:07В Севастополе около десяти улиц остаются без света из-за ночного ливня
11:41В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба
11:35В Крыму ответили на требование G7 к России о выплате ущерба Украине
11:16"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина
10:54Где в Крыму выпало больше всего осадков
10:33Крым под ударом циклона: как полуостров пережил ночную стихию
10:06Крымский мост: очередь продолжает расти
09:43Умерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар
09:21Спустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объекте
08:52Из-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричества
08:24В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без света
08:02Крымский мост: за час очередь выросла почти в 4 раза
07:52Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал
07:21Под завалами многоэтажки в Шебекино погибли пять человек – Гладков
07:07Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам
Лента новостейМолния