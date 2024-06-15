https://crimea.ria.ru/20240615/plokh-kak-nikogda-sostoyanie-baydena-na-sammite-g7-shokirovalo-soyuznikov-1138133545.html
"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников
"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников - РИА Новости Крым, 15.06.2024
"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников
Президент США Джо Байден своим поведением на саммите G7 в Италии шокировал союзников Вашингтона, некоторые из них отметили, что американский лидер находится в... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T13:14
2024-06-15T13:14
2024-06-15T13:15
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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джорджа мелони
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден своим поведением на саммите G7 в Италии шокировал союзников Вашингтона, некоторые из них отметили, что американский лидер находится в "худшем состоянии, чем когда либо". Об этом пишут сразу два крупных издания – британская газета The Sun и американская The New York Post (NYP). В частности, источник в дипломатических кругах рассказал NYP, что Байден "терял концентрацию" во время дискуссий на саммите. По словам собеседника газеты, американский лидер находится "в самом худшем состоянии, чем когда-либо".Еще один член делегации страны-союзницы рассказал британской The Sun, что публичные оплошности 81-летнего президента США в первый день саммита были "неловкими и позорными".В частности, Байден неловко поздоровался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он не понял, что хозяйка саммита ждет его, чтобы поприветствовать, и подошел позже на 20 минут. Когда же американский лидер увидел Мелони, то решил поздороваться, отдав ей честь.Еще один привлекший внимание эпизод – "уход" американского президента от своих коллег-лидеров во время демонстрации прыжков с парашютом. Мелони пришлось вернуть его обратно в группу.Также Байден удивил гостей саммита своеобразным приветствием папы Римского Франциска. Подойдя к понтифику, Байден неожиданно наклонился к нему и прислонился своим лбом к его голове. Папа Римский удивился и неловко похлопал президента по руке, а сопровождавшие его лица сдержанно улыбнулись.Кроме того, Байден не явился на торжественный ужин. Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер объяснила это тем, что главе государстве предстоит провести много встреч и заседаний, поэтому его отсутствию на ужине не следует придавать большого значения.Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором отмечается, что психическое состояние Байдена все больше беспокоит американских законодателей, в том числе представителей Демократической партии. Они отмечают, президента часто ловили на том, что он читает шпаргалки и засыпает на встречах.Как показывают соцопросы, большинство избирателей считают, что Байдену не стоит идти на второй президентский срок. Журналисты отмечают, что демократам еще не поздно заменить его другим кандидатом – их съезд состоится в августе.
https://crimea.ria.ru/20240615/shveytsarskaya-skhodka-poteryala-smysl-v-vr-ukrainy-obsuzhdayut-plan-putina-1138128525.html
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, джорджа мелони, g7, папа римский франциск, новости, сми, мнения, италия
"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников
Психическое здоровье Байдена на саммите G7 шокировало союзников США – СМИ
13:14 15.06.2024 (обновлено: 13:15 15.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым.
Президент США Джо Байден своим поведением на саммите G7 в Италии шокировал союзников Вашингтона, некоторые из них отметили, что американский лидер находится в "худшем состоянии, чем когда либо". Об этом пишут сразу два крупных издания – британская газета The Sun
и американская The New York Post (NYP)
.
В частности, источник в дипломатических кругах рассказал NYP, что Байден "терял концентрацию" во время дискуссий на саммите. По словам собеседника газеты, американский лидер находится "в самом худшем состоянии, чем когда-либо".
Еще один член делегации страны-союзницы рассказал британской The Sun, что публичные оплошности 81-летнего президента США в первый день саммита были "неловкими и позорными".
В частности, Байден неловко поздоровался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он не понял, что хозяйка саммита ждет его, чтобы поприветствовать, и подошел позже на 20 минут. Когда же американский лидер увидел Мелони, то решил поздороваться, отдав ей честь.
Еще один привлекший внимание эпизод – "уход" американского президента от своих коллег-лидеров во время демонстрации прыжков с парашютом. Мелони пришлось вернуть его обратно в группу.
Также Байден удивил гостей саммита своеобразным приветствием папы Римского Франциска. Подойдя к понтифику, Байден неожиданно наклонился к нему и прислонился своим лбом к его голове. Папа Римский удивился и неловко похлопал президента по руке, а сопровождавшие его лица сдержанно улыбнулись.
Кроме того, Байден не явился на торжественный ужин. Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер объяснила это тем, что главе государстве предстоит провести много встреч и заседаний, поэтому его отсутствию на ужине не следует придавать большого значения.
Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором отмечается, что психическое состояние Байдена все больше беспокоит американских законодателей, в том числе представителей Демократической партии. Они отмечают, президента часто ловили на том, что он читает шпаргалки и засыпает на встречах.
Как показывают соцопросы, большинство избирателей считают, что Байдену не стоит идти на второй президентский срок. Журналисты отмечают, что демократам еще не поздно заменить его другим кандидатом – их съезд состоится в августе.