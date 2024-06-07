https://crimea.ria.ru/20240607/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1137927533.html

На Крымском мосту растет очередь

На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 07.06.2024

На Крымском мосту растет очередь

В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани проезда ожидают 60 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T09:24

2024-06-07T09:24

2024-06-07T09:24

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краснодарский край

крымский мост

транспорт

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани проезда ожидают 60 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуОт юга до востока - готов ли Крым принимать гостейНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму

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крымский мост

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, краснодарский край, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма