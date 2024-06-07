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На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 07.06.2024
На Крымском мосту растет очередь
В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани проезда ожидают 60 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T09:24
2024-06-07T09:24
2024-06-07T09:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани проезда ожидают 60 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуОт юга до востока - готов ли Крым принимать гостейНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, краснодарский край, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма
На Крымском мосту растет очередь
В очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 60 транспортных средств
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани проезда ожидают 60 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 60 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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