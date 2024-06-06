https://crimea.ria.ru/20240606/muzhchina-otkryl-strelbu-po-prokhozhim-v-moskve--chto-izvestno-1137904843.html

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Москве – что известно

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Москве – что известно - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Москве – что известно

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия в западной части Москвы, погиб мужчина. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T13:07

2024-06-06T13:07

2024-06-06T13:21

москва

происшествия

стрельба

убийство

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

прокуратура москвы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия в западной части Москвы, погиб мужчина. Об этом сообщает РИА Новости.Инцидент произошел в четверг возле эстакады в районе дома 13 на улице Алексея Свиридова. По предварительной версии правоохранителей, это было заказное убийство.Погибший – мужчина 1989 года рождения. По информации РИА Новости, его зовут Константин Балишанский. Дальнейшая информация уточняется.По данным прокуратуры Москвы, на месте убийства обнаружено не менее шести гильз.Следком возбудил уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев произошедшего. Подозреваемый установлен. По предварительной информации экстренных служб, он был в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

https://crimea.ria.ru/20240429/vooruzhennoe-napadenie-na-politseyskikh-v-karachaevo-cherkesii---pogibli-dvoe-1136942200.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, стрельба, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, прокуратура москвы