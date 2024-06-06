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Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Москве – что известно
Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Москве – что известно - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Москве – что известно
Неизвестный мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия в западной части Москвы, погиб мужчина. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T13:07
2024-06-06T13:07
2024-06-06T13:21
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стрельба
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия в западной части Москвы, погиб мужчина. Об этом сообщает РИА Новости.Инцидент произошел в четверг возле эстакады в районе дома 13 на улице Алексея Свиридова. По предварительной версии правоохранителей, это было заказное убийство.Погибший – мужчина 1989 года рождения. По информации РИА Новости, его зовут Константин Балишанский. Дальнейшая информация уточняется.По данным прокуратуры Москвы, на месте убийства обнаружено не менее шести гильз.Следком возбудил уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев произошедшего. Подозреваемый установлен. По предварительной информации экстренных служб, он был в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
https://crimea.ria.ru/20240429/vooruzhennoe-napadenie-na-politseyskikh-v-karachaevo-cherkesii---pogibli-dvoe-1136942200.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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москва, происшествия, стрельба, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, прокуратура москвы
Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Москве – что известно
В Москве мужчина открыл стрельбу по прохожим – в МВД заявили о заказном убийстве
13:07 06.06.2024 (обновлено: 13:21 06.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия в западной части Москвы, погиб мужчина. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в четверг возле эстакады в районе дома 13 на улице Алексея Свиридова. По предварительной версии правоохранителей, это было заказное убийство.
"Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что неизвестный целенаправленно произвел несколько выстрелов в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся. По предварительной информации, совершено заказное убийство", — уточнили в МВД.
Погибший – мужчина 1989 года рождения. По информации РИА Новости, его зовут Константин Балишанский. Дальнейшая информация уточняется.
По данным прокуратуры Москвы, на месте убийства обнаружено не менее шести гильз.
Следком возбудил уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев произошедшего. Подозреваемый установлен.
"Подозреваемый в убийстве на западе Москвы установлен, в ходе задержания он был ранен", - уточнили в московском СК.
По предварительной информации экстренных служб, он был в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.