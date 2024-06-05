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РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году

РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году - РИА Новости Крым, 05.06.2024

РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году

Банк ВТБ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ, сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T11:17

2024-06-05T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Банк ВТБ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ, сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин накануне ПМЭФ-2024."Команда нашего банка будет продолжать свою работу на благо региона", -- сказал председатель правления РНКБ Михаил Якунин.Основной задачей интеграционного процесса станет гармонизация продуктовой линейки. При объединении двух команд ВТБ нацелен максимально сохранить персонал РНКБ, который обладает большим опытом работы на полуострове и материке.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), втб, крым, россия, новости, экономика