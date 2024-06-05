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РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году
РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году - РИА Новости Крым, 05.06.2024
РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году
Банк ВТБ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ, сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T11:17
2024-06-05T11:17
2024-06-05T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Банк ВТБ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ, сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин накануне ПМЭФ-2024."Команда нашего банка будет продолжать свою работу на благо региона", -- сказал председатель правления РНКБ Михаил Якунин.Основной задачей интеграционного процесса станет гармонизация продуктовой линейки. При объединении двух команд ВТБ нацелен максимально сохранить персонал РНКБ, который обладает большим опытом работы на полуострове и материке.
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рнкб (пао), втб, крым, россия, новости, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Банк ВТБ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ, сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин накануне ПМЭФ-2024.
"Сегодня банк (РНКБ – ред.) обслуживает около 2,6 миллиона жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц в более чем 200 отделениях. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ", – цитирует пресс-служба РНКБ Костина.
"Команда нашего банка будет продолжать свою работу на благо региона", -- сказал председатель правления РНКБ Михаил Якунин.
Основной задачей интеграционного процесса станет гармонизация продуктовой линейки. При объединении двух команд ВТБ нацелен максимально сохранить персонал РНКБ, который обладает большим опытом работы на полуострове и материке.