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Президентом Мексики впервые может стать женщина - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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Президентом Мексики впервые может стать женщина
Президентом Мексики впервые может стать женщина - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Президентом Мексики впервые может стать женщина
кандидат правящей партии Morena Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента страны, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T08:32
2024-06-03T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Мексике кандидат правящей партии Morena Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента страны, сообщает РИА Новости.По итогам обработки 214 тысяч голосов Шейнбаум набирает 59,04 процента голосов. Следом идет представительница оппозиционного альянса "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес, она набрала 29,57%.Явка, согласно обработанным данным, составила 54,98%. Официальные результаты выборов в Мексике объявят после подсчета голосов, который продлится до 8 июня.Инаугурация избранного президента на шестилетний срок состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября 2024 года. Впервые в истории Мексики государство по итогам выборов может возглавить женщина.Помимо выборов президента, в воскресенье граждане Мексики проголосовали за 500 депутатов нижней палаты конгресса и 128 сенаторов.
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РИА Новости Крым
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4.7
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мексика
Президентом Мексики впервые может стать женщина

Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики

08:32 03.06.2024
 
© AFP 2024 / YURI CORTEZКандидат в президенты Мексики от партии "Морена" Клаудия Шейнбаум
Кандидат в президенты Мексики от партии Морена Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AFP 2024 / YURI CORTEZ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Мексике кандидат правящей партии Morena Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента страны, сообщает РИА Новости.
По итогам обработки 214 тысяч голосов Шейнбаум набирает 59,04 процента голосов. Следом идет представительница оппозиционного альянса "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес, она набрала 29,57%.
Явка, согласно обработанным данным, составила 54,98%. Официальные результаты выборов в Мексике объявят после подсчета голосов, который продлится до 8 июня.
Инаугурация избранного президента на шестилетний срок состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября 2024 года. Впервые в истории Мексики государство по итогам выборов может возглавить женщина.
Помимо выборов президента, в воскресенье граждане Мексики проголосовали за 500 депутатов нижней палаты конгресса и 128 сенаторов.
 
Мексика
 
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