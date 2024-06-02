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Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье
Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T00:01
2024-06-02T00:01
2024-06-02T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +20 градусов, днем от +24 до +27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240601/zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-1137770348.html
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье до +30 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до 18, днем +27…+30, на побережье и в горах +21…+26 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +26…+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +20 градусов, днем от +24 до +27.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.