Рейтинг@Mail.ru
Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240602/gradus-na-povyshenie-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1137772062.html
Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье
Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T00:01
2024-06-02T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/93/1116819326_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_901781c83c01c1d7fca5dd877efce9a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +20 градусов, днем от +24 до +27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240601/zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-1137770348.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/93/1116819326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ae5d1354f709e8478499095fb2e0d5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье до +30 градусов

00:01 02.06.2024
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Alexey Malgavko
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до 18, днем +27…+30, на побережье и в горах +21…+26 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +26…+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +20 градусов, днем от +24 до +27.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Экологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Вчера, 10:21
Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 2 июня
23:02Главное за день: 1 июня
22:43Израиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по Газе
22:21США анонсировали запуск межконтинентальных ракет для проверки ядерных сил
22:03В Крыму стартует сезон археологических раскопок: как стать их участником
21:43Казус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войны
21:22Женщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ Запорожской области
21:05В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов
20:36Нетаньяху против Байдена: Израиль отказался прекратить огонь в Газе
20:18Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров
20:02Ракеты ATACMS над Крымом и уход Заворотнюк: топ новостей недели
19:52Речь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянии
19:31В Севастополе флот проводит учения
19:15Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап
18:51В Госдепе США ответили на вопрос о легитимности Зеленского
18:36Турция может вывести войска с территории Сирии
18:10День защиты детей – история и традиции праздника
17:38Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатов
17:11Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ
Лента новостейМолния