https://crimea.ria.ru/20240602/gradus-na-povyshenie-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1137772062.html

Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье

Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T00:01

2024-06-02T00:01

2024-06-02T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +20 градусов, днем от +24 до +27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240601/zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-1137770348.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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