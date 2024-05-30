https://crimea.ria.ru/20240530/v-sevastopole-iz-za-neotlozhnykh-rabot-chast-goroda-ostanetsya-bez-sveta-1137707941.html

В Севастополе из-за неотложных работ часть города останется без света

В Севастополе из-за неотложных работ часть города останется без света - РИА Новости Крым, 30.05.2024

В Севастополе из-за неотложных работ часть города останется без света

Часть Севастополя в четверг, 30 мая, останется на час-полтора без света из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T08:30

2024-05-30T08:30

2024-05-30T08:30

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Часть Севастополя в четверг, 30 мая, останется на час-полтора без света из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, отключения на 1-1,5 часа в четверг возможны в период с 9 до 17 часов. Энергетики будут выполнять неотложные работы по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ.Временные отключения света коснутся части адресов по следующим улицам: Фильченкова, Горпищенко, Кустанайская, Курская, Акмолинская, Прутовцев, Барнаульская, а также по Курскому проспекту.В это же время без света могут остаться жители села Передовое. Подачу электроэнергии временно прекратят для абонентов по улицам: Камышовая, Нагорная, Приклубная, Западная, Майская, Можжевеловая, Морская, КСП "Красный Октябрь", а также по переулкам: Нагорный, Ручейный, Тихий.В Балаклаве света не будет в части домах на улицах: Загородная, Молодогвардейцев, Новикова, Волгоградская, Разъездная, Ясная, Аксютина, Василия Жукова, Солнечная, Флюсовая, Склонная, Новикова, Ватутина, Хабаровская, Короленко, Коробкова, Керченская, Костомаровская, Батумская, Щербака, Коммунистическая, Ленинградская, Черноморская, Сафронова, Адмирала Азарова, Киевская, Краснодарская, Галины Петровой, Декабристов, Командира Барабаша, Летчицы Литвиновой, Якова Халипа. Также подача электроэнергии временно будет ограничена на указанный период в домах по переулкам: Челябинский, Ясный, Фонтанный, Галины Петровой.Неотложные работы на сетях затронут СТ "Сапун-гора", шоссе Генерала Моргунова, переулки Шкиперский, и 8-й Воздушной армии. По улицам Владимира Папидзе, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Летчицы Е. Бершанской, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Юхарина балка, Коралловая, а также по нескольким адресам в переулках Кирьянова и Блиндажный, СНТ "Маяк-1", ТСН "Кооператив-2".

https://crimea.ria.ru/20240527/chast-sevastopolya-s-28-maya-na-nedelyu-ostanetsya-bez-sveta--adresa-1137630867.html

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