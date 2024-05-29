https://crimea.ria.ru/20240529/inklyuzivnyy-park-v-krymskom-saki-otkroyut-osenyu-etogo-goda-1137702750.html

Инклюзивный парк в крымском Саки откроют осенью этого года

Инклюзивный парк в крымском Саки откроют осенью этого года - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Инклюзивный парк в крымском Саки откроют осенью этого года

Инклюзивное пространство для отдыха и занятий спортом маломобильных категорий граждан планируют открыть осенью этого года, проект реализуют РНКБ и администрация РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T21:15

2024-05-29T21:15

2024-05-29T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Инклюзивное пространство для отдыха и занятий спортом маломобильных категорий граждан планируют открыть осенью этого года, проект реализуют РНКБ и администрация города, сообщает пресс-служба кредитной организации.Строительство парка приурочено к юбилею Крымской весны. Площадь парка составит 820 квадратных метров. На его территории будут размещены инклюзивные тренажеры, игровые и спортивные зоны, десятки малых архитектурных форм. По оценкам специалистов, парк смогут посещать до 10 тысяч человек в год.Проект реализуется при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова с участием министерства труда и социальной защиты региона. Объем финансирования РНКБ в проект составил около 13 миллионов рублей.Пространство парка спроектировано в концепции "Безбарьерная среда". Все объекты, которые будут размещены в инклюзивном парке, подходят для людей вне зависимости от их физических особенностей. В парке планируют регулярно организовывать бесплатные спортивные тренировки для жителей и гостей города с привлечением экспертов по оздоровительной физкультуре.Как сообщил вице-президент-директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин, инклюзивный парк – это новый для полуострова проект, который также соответствует национальным приоритетам страны.За счет своих природно-климатических особенностей город Саки на протяжении многих лет является здравницей для людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно данным Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Крым, в городе постоянно проживают более 1600 людей с инвалидностью. Санаторно-курортное лечение в Саках проходит каждый четвертый россиянин, передвигающийся на кресле-коляске.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), саки, крым, общество, новости крыма, елена лось, министерство труда и соцзащиты крыма