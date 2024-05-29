https://crimea.ria.ru/20240529/gossovet-kryma-odobril-popravki-v-zakon-o-popechitelskoy-deyatelnosti-1137688135.html

Госсовет Крыма одобрил поправки в закон о попечительской деятельности

Госсовет Крыма одобрил поправки в закон о попечительской деятельности - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Госсовет Крыма одобрил поправки в закон о попечительской деятельности

Госсовет Крыма одобрил изменения в закон "О попечительской деятельности". Об этом сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T13:48

2024-05-29T13:48

2024-05-29T13:53

владимир константинов

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма одобрил изменения в закон "О попечительской деятельности". Об этом сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов.Принятые поправки позволят формировать попечительские советы и избирать их председателей по единой системе, на принципах добровольности участия и избираемости, пояснил он.Константинов подчеркнул, что в российском Крыму попечительские советы уже доказали свою эффективность.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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