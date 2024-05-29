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Госсовет Крыма одобрил поправки в закон о попечительской деятельности
Госсовет Крыма одобрил поправки в закон о попечительской деятельности - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Госсовет Крыма одобрил поправки в закон о попечительской деятельности
Госсовет Крыма одобрил изменения в закон "О попечительской деятельности". Об этом сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T13:48
2024-05-29T13:48
2024-05-29T13:53
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма одобрил изменения в закон "О попечительской деятельности". Об этом сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов.Принятые поправки позволят формировать попечительские советы и избирать их председателей по единой системе, на принципах добровольности участия и избираемости, пояснил он.Константинов подчеркнул, что в российском Крыму попечительские советы уже доказали свою эффективность.
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владимир константинов, новости крыма, крым, новости
Госсовет Крыма одобрил поправки в закон о попечительской деятельности
Константинов: депутаты Госсовета РК усовершенствовали закон о попечительской деятельности
13:48 29.05.2024 (обновлено: 13:53 29.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма одобрил изменения в закон "О попечительской деятельности". Об этом сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов.
"Поправками устанавливается, что руководитель учреждения является членом попечительского совета. Кроме того, на заседании совета путем голосования избирается его председатель, которым может быть один из членов совета", – написал в своем Telegram-канале Константинов.
Принятые поправки позволят формировать попечительские советы и избирать их председателей по единой системе, на принципах добровольности участия и избираемости, пояснил он.
Константинов подчеркнул, что в российском Крыму попечительские советы уже доказали свою эффективность.
"В этой деятельности активно участвуют депутаты всех уровней. Мы опекаем школы, детские сады, больницы, детские дома и другие учреждения, – продолжил он и выразил уверенность, что внесенные поправки позволят сделать попечительство в Крыму еще более эффективным".