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Портфель проектного финансирования в РНКБ превысил 115 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Портфель проектного финансирования в РНКБ превысил 115 миллиардов рублей
Портфель проектного финансирования в РНКБ превысил 115 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Портфель проектного финансирования в РНКБ превысил 115 миллиардов рублей
Портфель проектного финансирования банка ПАО РНКБ (входит в группу ВТБ) в мае 2024 года превысил 115 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T18:31
2024-05-22T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Портфель проектного финансирования банка ПАО РНКБ (входит в группу ВТБ) в мае 2024 года превысил 115 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.Всего в портфеле насчитывается 70 проектов долевого строительства жилых и коммерческих объектов с использованием счетов эскроу. При этом более 95% кредитных линий открыты застройщикам, работающим на территории Республики Крым и Севастополя.С начала 2024 года банк одобрил и подписал сделки по финансированию 15 строительных объектов на сумму около 28 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем финансирования увеличился более чем в три раза. Кроме того, на рассмотрении в РНКБ в настоящее время находятся еще 14 проектов общей площадью более 370 тысяч квадратных метров на сумму более 42 миллиардов рублей.По данным банка, начиная с июля 2019 года в Республике Крым и Севастополе при участии РНКБ успешно достроено и введено в эксплуатацию около 650 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, rncb.ruerid: F7NfYUJCUneLrXavZy2n
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реклама, рнкб (пао), экономика, крым, новости крыма, севастополь

Портфель проектного финансирования в РНКБ превысил 115 миллиардов рублей

18:31 22.05.2024 (обновлено: 18:34 22.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Портфель проектного финансирования банка ПАО РНКБ (входит в группу ВТБ) в мае 2024 года превысил 115 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Всего в портфеле насчитывается 70 проектов долевого строительства жилых и коммерческих объектов с использованием счетов эскроу. При этом более 95% кредитных линий открыты застройщикам, работающим на территории Республики Крым и Севастополя.
С начала 2024 года банк одобрил и подписал сделки по финансированию 15 строительных объектов на сумму около 28 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем финансирования увеличился более чем в три раза. Кроме того, на рассмотрении в РНКБ в настоящее время находятся еще 14 проектов общей площадью более 370 тысяч квадратных метров на сумму более 42 миллиардов рублей.
"Рынок недвижимости Крыма развивается и остается привлекательным для застройщиков и покупателей на протяжении последних лет, невзирая на постоянно меняющиеся внешние обстоятельства. В Крыму до 2030 года объем жилищного строительства должен увеличиться до 1,5 миллиона квадратных метров в год, и мы готовы принимать активное участие в реализации этого плана", - отметил старший вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.
По данным банка, начиная с июля 2019 года в Республике Крым и Севастополе при участии РНКБ успешно достроено и введено в эксплуатацию около 650 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу.
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, rncb.ru
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