https://crimea.ria.ru/20240522/portfel-proektnogo-finansirovaniya-v-rnkb-prevysil-115-milliardov-rubley-1137502235.html
Портфель проектного финансирования в РНКБ превысил 115 миллиардов рублей
Портфель проектного финансирования в РНКБ превысил 115 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Портфель проектного финансирования в РНКБ превысил 115 миллиардов рублей
Портфель проектного финансирования банка ПАО РНКБ (входит в группу ВТБ) в мае 2024 года превысил 115 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T18:31
2024-05-22T18:31
2024-05-22T18:34
реклама
рнкб (пао)
экономика
крым
новости крыма
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119762535_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a55e7a5aa2abeb28ef8d692ff7ea517c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Портфель проектного финансирования банка ПАО РНКБ (входит в группу ВТБ) в мае 2024 года превысил 115 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.Всего в портфеле насчитывается 70 проектов долевого строительства жилых и коммерческих объектов с использованием счетов эскроу. При этом более 95% кредитных линий открыты застройщикам, работающим на территории Республики Крым и Севастополя.С начала 2024 года банк одобрил и подписал сделки по финансированию 15 строительных объектов на сумму около 28 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем финансирования увеличился более чем в три раза. Кроме того, на рассмотрении в РНКБ в настоящее время находятся еще 14 проектов общей площадью более 370 тысяч квадратных метров на сумму более 42 миллиардов рублей.По данным банка, начиная с июля 2019 года в Республике Крым и Севастополе при участии РНКБ успешно достроено и введено в эксплуатацию около 650 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, rncb.ruerid: F7NfYUJCUneLrXavZy2n
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119762535_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c9ed27d0a78e9d6dd6e09527be92de4c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реклама, рнкб (пао), экономика, крым, новости крыма, севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Портфель проектного финансирования банка ПАО РНКБ (входит в группу ВТБ) в мае 2024 года превысил 115 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Всего в портфеле насчитывается 70 проектов долевого строительства жилых и коммерческих объектов с использованием счетов эскроу. При этом более 95% кредитных линий открыты застройщикам, работающим на территории Республики Крым и Севастополя.
С начала 2024 года банк одобрил и подписал сделки по финансированию 15 строительных объектов на сумму около 28 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем финансирования увеличился более чем в три раза. Кроме того, на рассмотрении в РНКБ в настоящее время находятся еще 14 проектов общей площадью более 370 тысяч квадратных метров на сумму более 42 миллиардов рублей.
"Рынок недвижимости Крыма развивается и остается привлекательным для застройщиков и покупателей на протяжении последних лет, невзирая на постоянно меняющиеся внешние обстоятельства. В Крыму до 2030 года объем жилищного строительства должен увеличиться до 1,5 миллиона квадратных метров в год, и мы готовы принимать активное участие в реализации этого плана", - отметил старший вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.
По данным банка, начиная с июля 2019 года в Республике Крым и Севастополе при участии РНКБ успешно достроено и введено в эксплуатацию около 650 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу.
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, rncb.ru
erid: F7NfYUJCUneLrXavZy2n