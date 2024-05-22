https://crimea.ria.ru/20240522/portfel-proektnogo-finansirovaniya-v-rnkb-prevysil-115-milliardov-rubley-1137502235.html

Портфель проектного финансирования в РНКБ превысил 115 миллиардов рублей

Портфель проектного финансирования в РНКБ превысил 115 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Портфель проектного финансирования в РНКБ превысил 115 миллиардов рублей

Портфель проектного финансирования банка ПАО РНКБ (входит в группу ВТБ) в мае 2024 года превысил 115 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T18:31

2024-05-22T18:31

2024-05-22T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Портфель проектного финансирования банка ПАО РНКБ (входит в группу ВТБ) в мае 2024 года превысил 115 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.Всего в портфеле насчитывается 70 проектов долевого строительства жилых и коммерческих объектов с использованием счетов эскроу. При этом более 95% кредитных линий открыты застройщикам, работающим на территории Республики Крым и Севастополя.С начала 2024 года банк одобрил и подписал сделки по финансированию 15 строительных объектов на сумму около 28 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем финансирования увеличился более чем в три раза. Кроме того, на рассмотрении в РНКБ в настоящее время находятся еще 14 проектов общей площадью более 370 тысяч квадратных метров на сумму более 42 миллиардов рублей.По данным банка, начиная с июля 2019 года в Республике Крым и Севастополе при участии РНКБ успешно достроено и введено в эксплуатацию около 650 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, rncb.ruerid: F7NfYUJCUneLrXavZy2n

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