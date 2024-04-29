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Режим ЧС и новые жертвы: в США бушует торнадо - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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Режим ЧС и новые жертвы: в США бушует торнадо
Режим ЧС и новые жертвы: в США бушует торнадо - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Режим ЧС и новые жертвы: в США бушует торнадо
В американском штате Оклахома в результате разрушительного торнадо погибли как минимум пять человек. На всей территории штата действует режим чрезвычайной... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T18:50
2024-04-29T18:50
сша
стихия
погода
происшествия
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торнадо
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В американском штате Оклахома в результате разрушительного торнадо погибли как минимум пять человек. На всей территории штата действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.По данным изданий, среди жертв есть новорожденный.Уточняется, что в результате разгула стихии уже известно о не менее 30 раненых.О возможном обрушении сильных торнадо на американские штаты Канзас, Миссури, Оклахома и Техас ранее предупреждали в Национальной метеорологической службе США. Торнадо начались в пятницу и проходят на фоне усилившихся ливней в центральной части США.
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сша, стихия, погода, происшествия, в мире, торнадо, новости
Режим ЧС и новые жертвы: в США бушует торнадо

В штате Оклахома как минимум пять человек погибли в результате торнадо - СМИ

18:50 29.04.2024
 
© Fotolia / DanТорнадо в США
Торнадо в США
© Fotolia / Dan
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В американском штате Оклахома в результате разрушительного торнадо погибли как минимум пять человек. На всей территории штата действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.
По данным изданий, среди жертв есть новорожденный.
"По меньшей мере пять смертей, включая четырехмесячного ребенка в Оклахоме, были подтверждены", - говорится в публикации.
Уточняется, что в результате разгула стихии уже известно о не менее 30 раненых.
О возможном обрушении сильных торнадо на американские штаты Канзас, Миссури, Оклахома и Техас ранее предупреждали в Национальной метеорологической службе США. Торнадо начались в пятницу и проходят на фоне усилившихся ливней в центральной части США.
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