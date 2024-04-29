https://crimea.ria.ru/20240429/rezhim-chs-i-novye-zhertvy-v-ssha-bushuet-tornado-1136950178.html

Режим ЧС и новые жертвы: в США бушует торнадо

Режим ЧС и новые жертвы: в США бушует торнадо - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Режим ЧС и новые жертвы: в США бушует торнадо

В американском штате Оклахома в результате разрушительного торнадо погибли как минимум пять человек. На всей территории штата действует режим чрезвычайной... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T18:50

2024-04-29T18:50

2024-04-29T18:50

сша

стихия

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торнадо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В американском штате Оклахома в результате разрушительного торнадо погибли как минимум пять человек. На всей территории штата действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.По данным изданий, среди жертв есть новорожденный.Уточняется, что в результате разгула стихии уже известно о не менее 30 раненых.О возможном обрушении сильных торнадо на американские штаты Канзас, Миссури, Оклахома и Техас ранее предупреждали в Национальной метеорологической службе США. Торнадо начались в пятницу и проходят на фоне усилившихся ливней в центральной части США.

https://crimea.ria.ru/20240428/grad-razmerom-s-kokosovyy-orekh-vypal-v-kitae---video-1136928580.html

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сша, стихия, погода, происшествия, в мире, торнадо, новости