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Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Крымский мост открыли для движения транспорта
Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Крымский мост открыли для движения транспорта
По транспортному переходу через Керченский пролив возобновлено движение автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту. РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T16:24
2024-04-23T16:25
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. По транспортному переходу через Керченский пролив возобновлено движение автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Ограничение проезда ввели в 16:11. Запрет на передвижение действовал около 15 минут.Движение транспорта по Крымскому мосту периодически останавливают, эти меры временные и нацелены на обеспечение безопасности. В таких случаях водителей и пассажиров, оказавшихся в досмотровой зоне или на мостовом переходе, просят выполнять указания сотрудников служб. После снятия запрета, который, как правило, носит непродолжительный характер, движение транспорта возобновляется.По Крымскому мосту разрешено проезжать автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно также можно Керченской паромной переправой или же отправившись альтернативным сухопутным маршрутом, проходящим через новые российские регионы: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост открыли для движения транспорта

Автомобильное движение по Крымскому мосту открыто

16:24 23.04.2024 (обновлено: 16:25 23.04.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. По транспортному переходу через Керченский пролив возобновлено движение автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.
Ограничение проезда ввели в 16:11. Запрет на передвижение действовал около 15 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в Telegram-сообщении.
Движение транспорта по Крымскому мосту периодически останавливают, эти меры временные и нацелены на обеспечение безопасности. В таких случаях водителей и пассажиров, оказавшихся в досмотровой зоне или на мостовом переходе, просят выполнять указания сотрудников служб. После снятия запрета, который, как правило, носит непродолжительный характер, движение транспорта возобновляется.
По Крымскому мосту разрешено проезжать автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно также можно Керченской паромной переправой или же отправившись альтернативным сухопутным маршрутом, проходящим через новые российские регионы: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТаманьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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