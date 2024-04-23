https://crimea.ria.ru/20240423/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya-transporta-1136743660.html

Крымский мост открыли для движения транспорта

Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Крымский мост открыли для движения транспорта

По транспортному переходу через Керченский пролив возобновлено движение автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту. РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T16:24

2024-04-23T16:24

2024-04-23T16:25

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. По транспортному переходу через Керченский пролив возобновлено движение автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Ограничение проезда ввели в 16:11. Запрет на передвижение действовал около 15 минут.Движение транспорта по Крымскому мосту периодически останавливают, эти меры временные и нацелены на обеспечение безопасности. В таких случаях водителей и пассажиров, оказавшихся в досмотровой зоне или на мостовом переходе, просят выполнять указания сотрудников служб. После снятия запрета, который, как правило, носит непродолжительный характер, движение транспорта возобновляется.По Крымскому мосту разрешено проезжать автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно также можно Керченской паромной переправой или же отправившись альтернативным сухопутным маршрутом, проходящим через новые российские регионы: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, безопасность республики крым и севастополя