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Крымский мост открыли для проезда транспорта - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Крымский мост открыли для проезда транспорта
Крымский мост открыли для проезда транспорта - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Крымский мост открыли для проезда транспорта
На Крымском мосту возобновлено движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T08:21
2024-04-22T08:22
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновлено движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В понедельник утром ограничение ввели в 08:10, оно действовало около 10 минут.Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водителей и пассажиров, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, просят соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Проезжать по Крымскому мосту могут автомобили массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост открыли для проезда транспорта

Движение транспорта по Крымскому мосту открыто

08:21 22.04.2024 (обновлено: 08:22 22.04.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновлено движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
В понедельник утром ограничение ввели в 08:10, оно действовало около 10 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водителей и пассажиров, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, просят соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Проезжать по Крымскому мосту могут автомобили массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
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