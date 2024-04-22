https://crimea.ria.ru/20240422/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-transporta-1136729199.html

Крымский мост открыли для проезда транспорта

Крымский мост открыли для проезда транспорта - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Крымский мост открыли для проезда транспорта

На Крымском мосту возобновлено движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T08:21

2024-04-22T08:21

2024-04-22T08:22

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновлено движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В понедельник утром ограничение ввели в 08:10, оно действовало около 10 минут.Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водителей и пассажиров, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, просят соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Проезжать по Крымскому мосту могут автомобили массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма