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Какая погода ожидается в Крыму в начале рабочей недели
Какая погода ожидается в Крыму в начале рабочей недели - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Какая погода ожидается в Крыму в начале рабочей недели
В понедельник в Крыму станет теплее, однако дожди и сильный порывистый ветер не прекратятся. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T00:00
2024-04-22T00:00
2024-04-22T00:00
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крымская погода
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму станет теплее, однако дожди и сильный порывистый ветер не прекратятся. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер южный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит +10...12, днем будет дождливо и до +19.В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.
https://crimea.ria.ru/20240421/kogda-v-krym-vernetsya-vesna-1136682417.html
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Какая погода ожидается в Крыму в начале рабочей недели
В понедельник в Крыму потеплеет, но сохранится сильный ветер и дождливая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму станет теплее, однако дожди и сильный порывистый ветер не прекратятся. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем вероятны локальные кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, на побережье до +12; днем +15…20, в горах +7…12 градусов", - рассказали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +18...20.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер южный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит +10...12, днем будет дождливо и до +19.
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
из-за чрезвычайной пожарной опасности.