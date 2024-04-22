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Какая погода ожидается в Крыму в начале рабочей недели - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Какая погода ожидается в Крыму в начале рабочей недели
Какая погода ожидается в Крыму в начале рабочей недели - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Какая погода ожидается в Крыму в начале рабочей недели
В понедельник в Крыму станет теплее, однако дожди и сильный порывистый ветер не прекратятся. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T00:00
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крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
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ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму станет теплее, однако дожди и сильный порывистый ветер не прекратятся. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер южный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит +10...12, днем будет дождливо и до +19.В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.
https://crimea.ria.ru/20240421/kogda-v-krym-vernetsya-vesna-1136682417.html
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96
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Какая погода ожидается в Крыму в начале рабочей недели

В понедельник в Крыму потеплеет, но сохранится сильный ветер и дождливая погода

00:00 22.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетер
Ветер - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму станет теплее, однако дожди и сильный порывистый ветер не прекратятся. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем вероятны локальные кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, на побережье до +12; днем +15…20, в горах +7…12 градусов", - рассказали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +18...20.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер южный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит +10...12, днем будет дождливо и до +19.
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.
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КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:00Какая погода ожидается в Крыму в начале рабочей недели
00:00Какой сегодня праздник: 22 апреля
22:30Главное за день 21 апреля
21:41Почему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач
21:19Севастопольские пловцы взяли семь медалей на чемпионате России
20:56Нетаньяху: Израиль нанесет "болезненные удары" по ХАМАС в ближайшее время
20:28Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье
20:17Метеорный поток Лириды: когда крымчане смогут увидеть весенний звездопад
19:54В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
19:27Стрельба в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов
19:09США могут передать Киеву ATACMS к концу следующей недели
18:44В Алуште деревья рухнули на жилой дом и газовую трубу
18:28Победа России в спецоперации исправит ход истории - Асад
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17:44В Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак
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