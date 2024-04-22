https://crimea.ria.ru/20240422/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-krymu-v-nachale-rabochey-nedeli-1136740293.html

Какая погода ожидается в Крыму в начале рабочей недели

Какая погода ожидается в Крыму в начале рабочей недели - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Какая погода ожидается в Крыму в начале рабочей недели

В понедельник в Крыму станет теплее, однако дожди и сильный порывистый ветер не прекратятся. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T00:00

2024-04-22T00:00

2024-04-22T00:00

крым

крымский гидрометцентр

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крымская погода

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ялта

алушта

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феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму станет теплее, однако дожди и сильный порывистый ветер не прекратятся. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер южный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит +10...12, днем будет дождливо и до +19.В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.

https://crimea.ria.ru/20240421/kogda-v-krym-vernetsya-vesna-1136682417.html

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2024

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