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Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями
Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями
Российские силы ПВО сбили два малоразмерных воздушный шара, которым ВСУ пытались атаковать две области РФ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T20:34
2024-04-20T20:34
2024-04-20T20:41
министерство обороны рф
малоразмерный воздушный шар (мвш)
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили два малоразмерных воздушный шара, которым ВСУ пытались атаковать две области РФ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО украинские МВШ уничтожены над территориями Тульской и Московской областей, уточнили в ведомстве.Во вторник ВСУ предприняли попытку атаковать МВШ Курскую область – силами ПВО он был сбит.
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министерство обороны рф, малоразмерный воздушный шар (мвш), новости, московская область, тульская область, вооруженные силы россии, пво
Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями
Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями – Минобороны
20:34 20.04.2024 (обновлено: 20:41 20.04.2024)