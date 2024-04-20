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Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями
Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями
Российские силы ПВО сбили два малоразмерных воздушный шара, которым ВСУ пытались атаковать две области РФ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T20:34
2024-04-20T20:41
министерство обороны рф
малоразмерный воздушный шар (мвш)
новости
московская область
тульская область
вооруженные силы россии
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили два малоразмерных воздушный шара, которым ВСУ пытались атаковать две области РФ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО украинские МВШ уничтожены над территориями Тульской и Московской областей, уточнили в ведомстве.Во вторник ВСУ предприняли попытку атаковать МВШ Курскую область – силами ПВО он был сбит.
https://crimea.ria.ru/20240420/50-bespilotnikov-nochyu-pvo-otrazila-massirovannuyu-ataku-na-regiony-rf-1136708976.html
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министерство обороны рф, малоразмерный воздушный шар (мвш), новости, московская область, тульская область, вооруженные силы россии, пво
Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями

Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями – Минобороны

20:34 20.04.2024 (обновлено: 20:41 20.04.2024)
 
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили два малоразмерных воздушный шара, которым ВСУ пытались атаковать две области РФ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.
"Около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух малоразмерных воздушных шаров (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.
Дежурными средствами ПВО украинские МВШ уничтожены над территориями Тульской и Московской областей, уточнили в ведомстве.
Во вторник ВСУ предприняли попытку атаковать МВШ Курскую область – силами ПВО он был сбит.
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Министерство обороны РФМалоразмерный воздушный шар (МВШ)НовостиМосковская областьТульская областьВооруженные силы РоссииПВО
 
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