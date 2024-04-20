https://crimea.ria.ru/20240420/dva-ukrainskikh-vozdushnykh-shara-sbity-nad-tulskoy-i-moskovskoy-oblastyami-1136725493.html

Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями

Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Два украинских воздушных шара сбиты над Тульской и Московской областями

Российские силы ПВО сбили два малоразмерных воздушный шара, которым ВСУ пытались атаковать две области РФ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T20:34

2024-04-20T20:34

2024-04-20T20:41

министерство обороны рф

малоразмерный воздушный шар (мвш)

новости

московская область

тульская область

вооруженные силы россии

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_0:141:2886:1764_1920x0_80_0_0_a6d70aae25e177d615aa937e0bcc71c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили два малоразмерных воздушный шара, которым ВСУ пытались атаковать две области РФ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО украинские МВШ уничтожены над территориями Тульской и Московской областей, уточнили в ведомстве.Во вторник ВСУ предприняли попытку атаковать МВШ Курскую область – силами ПВО он был сбит.

https://crimea.ria.ru/20240420/50-bespilotnikov-nochyu-pvo-otrazila-massirovannuyu-ataku-na-regiony-rf-1136708976.html

московская область

тульская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, малоразмерный воздушный шар (мвш), новости, московская область, тульская область, вооруженные силы россии, пво