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Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.04.2024
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Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе
Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе
Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T12:02
2024-04-14T12:03
севастополь
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что "в городе все спокойно".Ранее тренировки проводились в пятницу и субботу в Севастопольской и Стрелецкой бухтах.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В четверг учения военных проходили в Севастополе и Армянске.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев
Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе

Развожаев: в Севастополе пройдут противодиверсионные учения со стрельбой

12:02 14.04.2024 (обновлено: 12:03 14.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь. Повседневная жизнь.
Севастополь. Повседневная жизнь. - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 12.30 в районе Камышовой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Он добавил, что "в городе все спокойно".
Ранее тренировки проводились в пятницу и субботу в Севастопольской и Стрелецкой бухтах.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В четверг учения военных проходили в Севастополе и Армянске.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
СевастопольБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Михаил Развожаев
 
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