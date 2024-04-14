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Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе
Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе
Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T12:02
2024-04-14T12:02
2024-04-14T12:03
севастополь
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что "в городе все спокойно".Ранее тренировки проводились в пятницу и субботу в Севастопольской и Стрелецкой бухтах.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В четверг учения военных проходили в Севастополе и Армянске.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев
Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе
Развожаев: в Севастополе пройдут противодиверсионные учения со стрельбой
12:02 14.04.2024 (обновлено: 12:03 14.04.2024)