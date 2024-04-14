https://crimea.ria.ru/20240414/protivodiversionnye-ucheniya-so-strelboy-prokhodyat-v-sevastopole-1136543305.html

Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе

Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе

Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T12:02

2024-04-14T12:02

2024-04-14T12:03

севастополь

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что "в городе все спокойно".Ранее тренировки проводились в пятницу и субботу в Севастопольской и Стрелецкой бухтах.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В четверг учения военных проходили в Севастополе и Армянске.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев