https://crimea.ria.ru/20240413/voda-pribyvaet-okolo-20-tysyach-chelovek-evakuirovany-iz-zony-podtopleniya-1136532818.html

Вода прибывает: около 20 тысяч человек эвакуированы из зоны подтопления

Вода прибывает: около 20 тысяч человек эвакуированы из зоны подтопления - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Вода прибывает: около 20 тысяч человек эвакуированы из зоны подтопления

Почти двадцать тысяч человек эвакуировано из-за подтоплений в двух регионах страны. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T19:41

2024-04-13T19:41

2024-04-13T19:41

россия

паводки

весенние паводки в россии

происшествия

оренбургская область

тюменская область

томская область

стихия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Почти двадцать тысяч человек эвакуировано из-за подтоплений в двух регионах страны. Об этом сообщили в МЧС России."В Оренбургской области остаются подтопленными более 11,6 тысяч жилых домов и свыше 18,6 тысяч придомовых участков, – сказано в сообщении. – Эвакуировано более 13 тысяч человек, из них 1150 - находятся в пунктах временного размещения".На востоке области уровень воды в реке Урал снижается, освобождая дома. Там начинаются аварийно-восстановительные работы: разбор завалов, вывоз мусора и упавших деревьев, санитарная обработка.Курганская областьВ Курганской области продолжается интенсивный рост уровня воды в реке Тобол. В Притобольном, Кетовском, Белозерском районах и Кургане продолжается превентивная эвакуация.Всего эвакуированы свыше 6 600 человек, 769 из них, в том числе 204 ребенка, в пункты временного размещения. Люди обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. Дежурят врачи, сотрудники органов правопорядка и психологи. В регионе развернуты 99 пунктов временного размещения.Специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России мониторят обстановку на реке Тобол в районе гидроузла в Кургане. В случае выявления ледовых заторов оперативно их устраняют.Тюменская областьВ Тюменской области неблагоприятных и опасных явлений на реках сейчас не наблюдается. В превентивных целях наращиваются дамбы, готовятся мешки с песком. Подготовлены пункты временного размещения людей."Аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части Тюмени из 22 специалистов выдвинулась из областной столицы в Абатский муниципальный район. Спасатели возведут водоналивную дамбу для защиты участка автодороги Тюмень-Омск, попадающий в зону возможного подтопления", - уточнили в ведомстве.Томская областьВ Томской области спасатели МЧС России эвакуируют людей из затопленных районов. Ранее от эвакуации отказались некоторые жильцы из поселка Вершинино. Среди них был пожилой мужчина со своей собакой Темой. Сейчас они доставлены в безопасное место.Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Наводнения в Оренбургской и Курганской областях: эвакуация и новые рискиДеньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – МинфинНазвана предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области

россия

оренбургская область

тюменская область

томская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, паводки, весенние паводки в россии, происшествия, оренбургская область, тюменская область, томская область, стихия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости