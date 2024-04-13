https://crimea.ria.ru/20240413/krymskiy-most-otkryt-1136522727.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Крымский мост открыт

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T12:07

2024-04-13T12:07

2024-04-13T12:11

крымский мост

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керчь

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход через Керченский пролив был закрыт для транспорта с 11:28 13 апреля.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

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керчь

керченский пролив

крым

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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