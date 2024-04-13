https://crimea.ria.ru/20240413/krymskiy-most-otkryt-1136522727.html
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T12:07
2024-04-13T12:07
2024-04-13T12:11
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
керчь
керченский пролив
новости крыма
крым
тамань
логистика
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход через Керченский пролив был закрыт для транспорта с 11:28 13 апреля.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
крымский мост
керчь
керченский пролив
крым
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, керчь, керченский пролив, новости крыма, крым, тамань, логистика, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Мостовой переход через Керченский пролив был закрыт
для транспорта с 11:28 13 апреля.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.