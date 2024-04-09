https://crimea.ria.ru/20240409/sevastopol-i-okrestnye-sela-ostanutsya-vo-vtornik-bez-sveta-adresa-1136380404.html

Севастополь и окрестные села останутся во вторник без света: адреса

Севастополь и окрестные села останутся во вторник без света: адреса - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Севастополь и окрестные села останутся во вторник без света: адреса

В Севастополе семь улиц, а также семь сел в регионе временно останутся без электроэнергии из-за ремонта оборудования во вторник. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T06:47

2024-04-09T06:47

2024-04-09T06:47

севастополь

новости

электричество

электросети

электроэнергия

отключение электроэнергии

севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе семь улиц, а также семь сел в регионе временно останутся без электроэнергии из-за ремонта оборудования во вторник. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго"."Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам: улица Мате Залки 58, 60, 66-72; улица Тайфунная 2, 10-12, 9, 15-17, 1-А, 16; проезд Стрелковый 2-Б, 4-Б, 4-А, 2, 33, 4, 21; бульвар Гидронавтов 20, 43-А; СОАО Севастопольский 1131; улица Урожайная 22/6, 22/5, 22/4, 20, 1184, улица Котляревского 17", – говорится в сообщении.Уточняется, что подача электроэнергии будет ограничена с 9 до 13 часов.Кроме того, в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа будет ограничена подача электроэнергии в семи селах региона.Так, в селе Поворотное света не будет на паю, 357; 3-Г, в селе Любимовка: с/з Софьи Перовской 216, 29; ул. Батарейная 68-Б, 8-Б, 140-А, 44-А, 50-А, 64-А, 24/1, 24/5, 18-7, 18-8, 18-9, 24-Г, 2083, 2165; ул. Софьи Перовской 136-А, 144-А, 132-А, 146-А, 138-А, 25-135, 139, 231, 184-А, 162-А, 186-А, 152-А, 160-А, 141-143, 147-167, 171, 172, 173-17; ЗАО "С. Перовской" 724/14, 724/16, 724/2, 724/4, 724; пер. Днепровский 16, 2992; ул. Сержанта Стрельцова 37; СТ "Алькадар" 147-А,151.В селе Верхнесадовое света не будет по следующим адресам: пер. Луганский 1-9, 13; пер. Студентов 4-А, 2, 3-5, 13; ул. Севастопольская 55-85; ул. Гагарина 20-40, 31-41, 45-47, СТ "Надежда" 8-А, 6, 12-18, 28, 34, 66, 88-92, 5, 11-19, 27, 31, 37-39, 43, 51, 57-5; ул. Кокчетавская 2-26, 1-21; ул. Карагандинская 1-27; ул. Актюбинская 12-А, 10-36, 11-35; ул. Барнаульская 22-36, 40, 16-18; ул. Прутовцев 4-20; пр-т. Победы 17-А/7, 17-А/3, 3, 17.Также из-за ремонта без света временно останутся жители села Фронтовое по улицам: 345-й дивизии 2-А, 2-4, 8-10, 1; 60-лет Октября 2-18, 3-19; Сары-Синапная 2-4, 8-12, 20, 42, 48-50, 58, 710, 11-Б, 1-7, 11-15, 21-23, 29, 45, пер. Майский 2-10, 3-5, 9 и СТ "Икар-1" 10, 22-26, 52, 66, 76-78, 82, 212, 22, 19, 27, 31, 37, 41, 79, 89, 242, 129, 229, 245, 250.В селе Гончарное подачу электроэнергии ограничат следующим абонентам: ул. Мягкого 4-6, 16, 19-23; ул. Дружная 2-26, 1-19; ул. Молодежная 2-20, 3, 7-11; ул. Шарикова 2-А, 2-4, 14, 7; ул. КСП "Красный Октябрь" 170, 248, 256, 288, 306, 310-312, 31, кад. 279, кад. 281, 141, 243, 251-25; ул. Раздольная 10-12.Жители села Оборонное также останутся во вторник без света, отключения коснутся улиц: Балашова 2-6, 10, 1-А, 5/1-Б, 1-15, 19, 380, 13-А, 13-Б, 13-В, 25, 461; Сельскохозяйственная 2-Г, 10-А, 8-А, 4-14, 2-Б/1-А, 11-А, 1-15; Бассейная 14-А, 4-А, к. 328, 4-14, 695, 15-Б, 17-А, 15-17, 329, 695; СТ "Таврида" 1, 67.Кроме того, без электроэнергии временно останутся жители села Резервное, отключения коснутся только абонентов улицы Академика Королева 6-22, 28-40, 1-15, 23-39.Читайте также на РИА Новости Крым:В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую ЯлтуВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – АксеновКрымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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