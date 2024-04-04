https://crimea.ria.ru/20240404/dva-teplokhoda-stolknulis-na-reke-don-v-rostovskoy-oblasti-1136294919.html

Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области

Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области

Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T21:13

2024-04-04T21:13

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происшествия

ростов-на-дону

россия

судоходство

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.В результате столкновения теплоход "Сормовский-3067" получил повреждения, ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

https://crimea.ria.ru/20240331/v-amerikanskoy-oklakhome-barzha-vrezalas-v-most-1136161250.html

ростов-на-дону

россия

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2024

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происшествия, ростов-на-дону, россия, судоходство, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости