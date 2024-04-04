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Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области
Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области
Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T21:13
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происшествия
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.В результате столкновения теплоход "Сормовский-3067" получил повреждения, ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, судоходство, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области

В Ростовской области завели дело после столкновения двух теплоходов на реке Дон

21:13 04.04.2024 (обновлено: 21:18 04.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпасательный круг
Спасательный круг - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"На участке реки Дон теплоходом "Коноша" под управлением второго помощника капитана и под руководством капитана совершено столкновение со стоящим на мели теплоходом "Сормовский-3067", - говорится в сообщении.
В результате столкновения теплоход "Сормовский-3067" получил повреждения, ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
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