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Эмир Кустурица готовится снимать кино в Москве - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Эмир Кустурица готовится снимать кино в Москве
Эмир Кустурица готовится снимать кино в Москве - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Эмир Кустурица готовится снимать кино в Москве
Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о готовности снимать свои картины в кинопарке "Москино". Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы. РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T22:14
2024-04-03T22:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о готовности снимать свои картины в кинопарке "Москино". Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.В столичном департаменте культуры подчеркнули, что особенно Эмиру Кустурице понравились декорации аэропорта и железнодорожного вокзала. Это сложные объекты, где организовать съемочный процесс бывает очень затруднительно, а "в кинопарке уже все готово, остается только крикнуть "Мотор!", подчеркнули в ведомстве.Накануне президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с сербским режиссером и сценаристом Эмиром Кустурицей. В ходе общения российский лидер отметил, что происходящее на Украине во многом похоже на события в Югославии в годы Второй мировой войны, когда хорватские усташи (радикальные националисты – ред.) устроили геноцид сербов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Кустурица в Петербурге поговорили о трансгендерах в киноКустурица обещает через год опять приехать в КрымВ финальный день фестиваля "Дорога на Ялту" покажут фильм Кустурицы
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эмир кустурица, кино, кинематограф, москва, россия, культура, новости
Эмир Кустурица готовится снимать кино в Москве

Эмир Кустурица заявил о готовности снимать фильмы в кинопарке "Москино"

22:14 03.04.2024
 
© Департамент культуры МосквыКустурица заявил о готовности снимать кино в кинопарке "Москино"
Кустурица заявил о готовности снимать кино в кинопарке Москино
© Департамент культуры Москвы
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о готовности снимать свои картины в кинопарке "Москино". Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.
"Только представьте себе: наш кинопарк "Москино" даже на стадии активного строительства выглядит настолько перспективным, что режиссер с мировым именем уже готовится снимать здесь свои будущие картины, – сказано сообщении Telegram-канала ведомства. – Да, это он сказал нам лично, внимательно осмотрев весь комплекс в ходе сегодняшней спонтанной экскурсии".
В столичном департаменте культуры подчеркнули, что особенно Эмиру Кустурице понравились декорации аэропорта и железнодорожного вокзала. Это сложные объекты, где организовать съемочный процесс бывает очень затруднительно, а "в кинопарке уже все готово, остается только крикнуть "Мотор!", подчеркнули в ведомстве.
Накануне президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с сербским режиссером и сценаристом Эмиром Кустурицей. В ходе общения российский лидер отметил, что происходящее на Украине во многом похоже на события в Югославии в годы Второй мировой войны, когда хорватские усташи (радикальные националисты – ред.) устроили геноцид сербов.
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