https://crimea.ria.ru/20240403/emir-kusturitsa-gotovitsya-snimat-kino-v-moskve-1136269841.html

Эмир Кустурица готовится снимать кино в Москве

Эмир Кустурица готовится снимать кино в Москве - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Эмир Кустурица готовится снимать кино в Москве

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о готовности снимать свои картины в кинопарке "Москино". Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы. РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T22:14

2024-04-03T22:14

2024-04-03T22:14

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кино

кинематограф

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культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о готовности снимать свои картины в кинопарке "Москино". Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.В столичном департаменте культуры подчеркнули, что особенно Эмиру Кустурице понравились декорации аэропорта и железнодорожного вокзала. Это сложные объекты, где организовать съемочный процесс бывает очень затруднительно, а "в кинопарке уже все готово, остается только крикнуть "Мотор!", подчеркнули в ведомстве.Накануне президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с сербским режиссером и сценаристом Эмиром Кустурицей. В ходе общения российский лидер отметил, что происходящее на Украине во многом похоже на события в Югославии в годы Второй мировой войны, когда хорватские усташи (радикальные националисты – ред.) устроили геноцид сербов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Кустурица в Петербурге поговорили о трансгендерах в киноКустурица обещает через год опять приехать в КрымВ финальный день фестиваля "Дорога на Ялту" покажут фильм Кустурицы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмир кустурица, кино, кинематограф, москва, россия, культура, новости