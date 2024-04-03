Эмир Кустурица готовится снимать кино в Москве
Эмир Кустурица заявил о готовности снимать фильмы в кинопарке "Москино"
© Департамент культуры МосквыКустурица заявил о готовности снимать кино в кинопарке "Москино"
© Департамент культуры Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о готовности снимать свои картины в кинопарке "Москино". Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.
"Только представьте себе: наш кинопарк "Москино" даже на стадии активного строительства выглядит настолько перспективным, что режиссер с мировым именем уже готовится снимать здесь свои будущие картины, – сказано сообщении Telegram-канала ведомства. – Да, это он сказал нам лично, внимательно осмотрев весь комплекс в ходе сегодняшней спонтанной экскурсии".
В столичном департаменте культуры подчеркнули, что особенно Эмиру Кустурице понравились декорации аэропорта и железнодорожного вокзала. Это сложные объекты, где организовать съемочный процесс бывает очень затруднительно, а "в кинопарке уже все готово, остается только крикнуть "Мотор!", подчеркнули в ведомстве.
Накануне президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с сербским режиссером и сценаристом Эмиром Кустурицей. В ходе общения российский лидер отметил, что происходящее на Украине во многом похоже на события в Югославии в годы Второй мировой войны, когда хорватские усташи (радикальные националисты – ред.) устроили геноцид сербов.
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