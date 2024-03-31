Рейтинг@Mail.ru
Очередь на Крымском мосту за два часа выросла в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240331/ochered-na-krymskom-mostu-za-dva-chasa-vyrosla-v-25-raza-1136170023.html
Очередь на Крымском мосту за два часа выросла в 2,5 раза
Очередь на Крымском мосту за два часа выросла в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Очередь на Крымском мосту за два часа выросла в 2,5 раза
220 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту днем в воскресенье. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T15:10
2024-03-31T15:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
краснодарский край
тамань
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136134736_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_217bbe45f46c282135fe065c2bf18641.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. 220 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту днем в воскресенье. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
керчь
краснодарский край
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136134736_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2986bce4d77da9836053caaa78a655fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, краснодарский край, тамань, транспорт
Очередь на Крымском мосту за два часа выросла в 2,5 раза

В очереди перед Крымским мостом стоят 220 автомобилей

15:10 31.03.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. 220 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту днем в воскресенье. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 80 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 140 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьКраснодарский крайТаманьТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:12В Германии приостановили выпуск ракет Taurus – госзаказ не поступил
15:38Освобождение Одессы – ключ к стратегической безопасности юга России
15:10Очередь на Крымском мосту за два часа выросла в 2,5 раза
15:01На турбазе в Краснодарском крае вспыхнул пожар
14:41В турецкой Анталье произошло землетрясение
14:32Для нас это очень выгодно: Буданов* о действиях боевиков РДК**
14:16ВСУ потеряли за сутки больше 760 боевиков и четыре склада боеприпасов
14:02Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента
13:37На аэродроме в Николаевской области уничтожены три украинских Су-25
13:22ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины
13:14Спецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористов
13:06На Крымском мосту растет очередь
12:53На орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов Земли
12:31Террористов выявили в рамках усиления безопасности после “Крокуса”
12:13Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен
12:01Киселев высказался о смертной казни
11:39"Это еще не все": Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки
11:14Силовики завершили операцию в Каспийске
10:52На передовой защиты интересов России – Развожаев о работе ФСБ
10:29Взрывы и пожары по всей стране: что известно об ударах по Украине
Лента новостейМолния