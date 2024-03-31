https://crimea.ria.ru/20240331/ochered-na-krymskom-mostu-za-dva-chasa-vyrosla-v-25-raza-1136170023.html
Очередь на Крымском мосту за два часа выросла в 2,5 раза
Очередь на Крымском мосту за два часа выросла в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Очередь на Крымском мосту за два часа выросла в 2,5 раза
220 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту днем в воскресенье. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T15:10
2024-03-31T15:10
2024-03-31T15:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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керчь
краснодарский край
тамань
транспорт
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. 220 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту днем в воскресенье. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, краснодарский край, тамань, транспорт
Очередь на Крымском мосту за два часа выросла в 2,5 раза
В очереди перед Крымским мостом стоят 220 автомобилей
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. 220 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту днем в воскресенье. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 80 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 140 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.