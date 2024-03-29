https://crimea.ria.ru/20240329/ochered-na-krymskom-mostu-vyrosla-v-25-raza-za-dva-chasa-1136137705.html
Очередь на Крымском мосту выросла в 2,5 раза за два часа
Очередь на Крымском мосту выросла в 2,5 раза за два часа - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Очередь на Крымском мосту выросла в 2,5 раза за два часа
180 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T16:07
2024-03-29T16:07
2024-03-29T16:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
керчь
крым
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_2908c55d7d39c1a41b5c82711e8afa1a.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. 180 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
крымский мост
керчь
крым
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_afc4f9b52fa6b75101cd32dde6d1df6a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, керчь, крым, тамань, краснодарский край
Очередь на Крымском мосту выросла в 2,5 раза за два часа
В очереди перед Крымским мостом стоят 180 автомобилей
16:07 29.03.2024 (обновлено: 16:13 29.03.2024)
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. 180 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 16:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.