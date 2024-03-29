https://crimea.ria.ru/20240329/lozhnyy-donos-zhitelnitsu-sevastopolya-osudyat-za-zayavlenie-ob-iznasilovanii-1136132386.html

Ложный донос: жительницу Севастополя осудят за заявление об изнасиловании

Ложный донос: жительницу Севастополя осудят за заявление об изнасиловании - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Ложный донос: жительницу Севастополя осудят за заявление об изнасиловании

Жительница Севастополя, желая скрыть измену, написала ложный донос о групповом изнасиловании и теперь пойдет под суд. Об этом сообщают Главное следственное... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T12:57

2024-03-29T12:57

2024-03-29T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя, желая скрыть измену, написала ложный донос о групповом изнасиловании и теперь пойдет под суд. Об этом сообщают Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю и прокуратура Севастополя.По информации следствия, жительница Севастополя написала в отдел полиции заявление о совершении в отношении нее тяжкого преступления. Она сообщила, что c 13 по 18 декабря ее изнасиловала группа лиц против ее воли.Девушку предупредили об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос. Однако это ее не остановило. Позже следователи СК и сотрудники полиции выяснили, что девушка оклеветала молодых людей.Прокуратура Гагаринского района города Севастополя направила в суд уголовное дело по факту ложного доноса. По информации СК по РК и Севастополю, свою вину в заведомо ложном доносе девушка признала полностью.В случае признания судом вины девушки ей может грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе девушка заплатит 100 тысяч за ложный донос об изнасилованииГрупповое "изнасилование" обошлось студентке из Севастополя в 100 тысяч рублейКрымчанина приговорили к обязательным работам за ложный донос

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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