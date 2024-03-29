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Ложный донос: жительницу Севастополя осудят за заявление об изнасиловании
Ложный донос: жительницу Севастополя осудят за заявление об изнасиловании - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Ложный донос: жительницу Севастополя осудят за заявление об изнасиловании
Жительница Севастополя, желая скрыть измену, написала ложный донос о групповом изнасиловании и теперь пойдет под суд. Об этом сообщают Главное следственное... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T12:57
2024-03-29T12:57
2024-03-29T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя, желая скрыть измену, написала ложный донос о групповом изнасиловании и теперь пойдет под суд. Об этом сообщают Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю и прокуратура Севастополя.По информации следствия, жительница Севастополя написала в отдел полиции заявление о совершении в отношении нее тяжкого преступления. Она сообщила, что c 13 по 18 декабря ее изнасиловала группа лиц против ее воли.Девушку предупредили об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос. Однако это ее не остановило. Позже следователи СК и сотрудники полиции выяснили, что девушка оклеветала молодых людей.Прокуратура Гагаринского района города Севастополя направила в суд уголовное дело по факту ложного доноса. По информации СК по РК и Севастополю, свою вину в заведомо ложном доносе девушка признала полностью.В случае признания судом вины девушки ей может грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе девушка заплатит 100 тысяч за ложный донос об изнасилованииГрупповое "изнасилование" обошлось студентке из Севастополя в 100 тысяч рублейКрымчанина приговорили к обязательным работам за ложный донос
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Ложный донос: жительницу Севастополя осудят за заявление об изнасиловании
За ложный донос о групповом изнасиловании жительница Севастополя пойдет под суд
12:57 29.03.2024 (обновлено: 13:12 29.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя, желая скрыть измену, написала ложный донос о групповом изнасиловании и теперь пойдет под суд. Об этом сообщают Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю и прокуратура Севастополя.
"Установлено, что в течение недели декабря 2023 года 27-летняя особа гостила у своего приятеля. Вернувшись к сожителю, чтобы как-то оправдать свое отсутствие, она придумала неудачное алиби", – говорится в сообщении СК по РК и Севастополю.
По информации следствия, жительница Севастополя написала в отдел полиции заявление о совершении в отношении нее тяжкого преступления. Она сообщила, что c 13 по 18 декабря ее изнасиловала группа лиц против ее воли.
Девушку предупредили об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос. Однако это ее не остановило. Позже следователи СК и сотрудники полиции выяснили, что девушка оклеветала молодых людей.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемая созналась в ложном доносе, объяснив свои действия желанием скрыть измену от сожителя", – уточняют в прокуратуре Севастополя.
Прокуратура Гагаринского района города Севастополя направила в суд уголовное дело по факту ложного доноса. По информации СК по РК и Севастополю, свою вину в заведомо ложном доносе девушка признала полностью.
В случае признания судом вины девушки ей может грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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