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В Севастополе будут слышны взрывы

В Севастополе будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 27.03.2024

В Севастополе будут слышны взрывы

Вечером в среду в Севастополе будет громко – взрывотехники будут уничтожать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный главк... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T17:35

2024-03-27T17:35

2024-03-27T17:37

севастополь

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безопасность республики крым и севастополя

великая отечественная война

взрыв

гу мчс россии по севастополю

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Вечером в среду в Севастополе будет громко – взрывотехники будут уничтожать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный главк МЧС.На данный момент пиротехники МЧС России в районе горы Кара-Коба ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация взрывоопасных находок произойдет до 18:00.Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти регионов и структуры МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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