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В Севастополе будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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В Севастополе будут слышны взрывы
В Севастополе будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 27.03.2024
В Севастополе будут слышны взрывы
Вечером в среду в Севастополе будет громко – взрывотехники будут уничтожать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный главк... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T17:35
2024-03-27T17:37
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новости
безопасность республики крым и севастополя
великая отечественная война
взрыв
гу мчс россии по севастополю
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Вечером в среду в Севастополе будет громко – взрывотехники будут уничтожать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный главк МЧС.На данный момент пиротехники МЧС России в районе горы Кара-Коба ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация взрывоопасных находок произойдет до 18:00.Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти регионов и структуры МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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севастополь, новости, безопасность республики крым и севастополя, великая отечественная война, взрыв, гу мчс россии по севастополю, безопасность
В Севастополе будут слышны взрывы

В Севастополе будут уничтожать боеприпасы времен Великой Отечественной войны – МЧС

17:35 27.03.2024 (обновлено: 17:37 27.03.2024)
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по СевастополюВ Севастополе уничтожат боеприпасы времен Великой Отечественной войны
В Севастополе уничтожат боеприпасы времен Великой Отечественной войны
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Вечером в среду в Севастополе будет громко – взрывотехники будут уничтожать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

"Не волнуйтесь, услышав громкие звуки. Ожидается плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Просим граждан сохранять спокойствие. Работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности", – говорится в сообщении.

На данный момент пиротехники МЧС России в районе горы Кара-Коба ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация взрывоопасных находок произойдет до 18:00.
Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти регионов и структуры МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
 
СевастопольНовостиБезопасность Республики Крым и СевастополяВеликая Отечественная войнаВзрывГУ МЧС России по СевастополюБезопасность
 
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