https://crimea.ria.ru/20240327/v-sevastopole-budut-slyshny-vzryvy-1136080989.html
В Севастополе будут слышны взрывы
В Севастополе будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 27.03.2024
В Севастополе будут слышны взрывы
Вечером в среду в Севастополе будет громко – взрывотехники будут уничтожать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный главк... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T17:35
2024-03-27T17:35
2024-03-27T17:37
севастополь
новости
безопасность республики крым и севастополя
великая отечественная война
взрыв
гу мчс россии по севастополю
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136081070_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4b0e1e13e5b93e9767681f52b3fed2b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Вечером в среду в Севастополе будет громко – взрывотехники будут уничтожать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный главк МЧС.На данный момент пиротехники МЧС России в районе горы Кара-Коба ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация взрывоопасных находок произойдет до 18:00.Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти регионов и структуры МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136081070_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_880c4c991d7759356f29110c9ab576b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости, безопасность республики крым и севастополя, великая отечественная война, взрыв, гу мчс россии по севастополю, безопасность
В Севастополе будут слышны взрывы
В Севастополе будут уничтожать боеприпасы времен Великой Отечественной войны – МЧС
17:35 27.03.2024 (обновлено: 17:37 27.03.2024)