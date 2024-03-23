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Если укусил клещ: куда идти и что делать
Если укусил клещ: куда идти и что делать - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Если укусил клещ: куда идти и что делать
Если вы не знаете, как правильно снять присосавшегося клеща и чем обработать место укуса, необходимо отправиться в ближайший травмпункт или поликлинику – там... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T08:43
2024-03-23T08:43
2024-03-23T08:43
крым
клещи
совет эксперта
мнения
росприроднадзор
здоровье
наталья пеньковская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Если вы не знаете, как правильно снять присосавшегося клеща и чем обработать место укуса, необходимо отправиться в ближайший травмпункт или поликлинику – там паразита снимут и порекомендуют сдать в лабораторию для определения его видовой принадлежности. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Специалист напомнила, что есть клещи, которые переносят клещевые инфекции и которые к таким переносчикам не относятся. Если клещ не переносчик клещевых инфекций – значит, необходимо просто наблюдать за состоянием своего здоровья, а если переносчик, то после исследования выяснится, какой возбудитель может быть у этого клеща.Также специалист отметила, что если это боррелиоз, анаплазмоз или другое заболевание, то необходимо обратиться к инфекционисту, и там уже врач или назначит профилактический курс лечения антибиотиками, или рекомендует наблюдать за состоянием здоровья, проводить термометрию два раза в день, и при изменении состояния здоровья обращаться у в медицинское учреждение."В любом случае, решение о проведении тех или иных мероприятий принимает врач по результатам проведенных исследований", – объяснила Пеньковская.При этом она отметила, что клещ может быть "чистым", без вирусов в организме, но человеку все равно придется наблюдать за своим состоянием здоровья 21 день.Прививки от клещевого вирусного энцефалита относятся к прививкам по эпидемиологическим показаниям. Обязательной иммунизации подлежат лесники, сотрудники предприятий, которые занимаются благоустройством, профессиональные туристы, уточнила Пеньковская.В конце февраля в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым" предупредили,что в Крыму раньше обычного начался сезон активности клещей.Читайте также на РИА Новости Крым:Укусил клещ: что делать – инфографикаЗаболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растетКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться
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крым, клещи, совет эксперта, мнения, росприроднадзор, здоровье, наталья пеньковская
Если укусил клещ: куда идти и что делать
При укусе клеща надо идти в травмпункт или поликлинику
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым.
Если вы не знаете, как правильно снять присосавшегося клеща и чем обработать место укуса, необходимо отправиться в ближайший травмпункт или поликлинику – там паразита снимут и порекомендуют сдать в лабораторию для определения его видовой принадлежности. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым
рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
"Если вы заметили уже прососавшегося клеща и не знаете, как его правильно снять – лучше обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, там его удалят и обработают место присасывания. Этого клеща вам порекомендуют сдать для определения его видовой принадлежности", – уточнила Пеньковская.
Специалист напомнила, что есть клещи, которые переносят клещевые инфекции и которые к таким переносчикам не относятся. Если клещ не переносчик клещевых инфекций – значит, необходимо просто наблюдать за состоянием своего здоровья, а если переносчик, то после исследования выяснится, какой возбудитель может быть у этого клеща.
"Так, если по результатам исследования установлено, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита, то вам могут ввести иммуноглобулин. На сегодняшний день все лечебно-профилактические учреждения обеспечены этим препаратом перед сезоном", – подчеркнула Пеньковская.
Также специалист отметила, что если это боррелиоз, анаплазмоз или другое заболевание, то необходимо обратиться к инфекционисту, и там уже врач или назначит профилактический курс лечения антибиотиками, или рекомендует наблюдать за состоянием здоровья, проводить термометрию два раза в день, и при изменении состояния здоровья обращаться у в медицинское учреждение.
"В любом случае, решение о проведении тех или иных мероприятий принимает врач по результатам проведенных исследований", – объяснила Пеньковская.
При этом она отметила, что клещ может быть "чистым", без вирусов в организме, но человеку все равно придется наблюдать за своим состоянием здоровья 21 день.
"Когда вы идет в лес, нужно помнить о том, что лучше с собой иметь репелленты и одеваться таким образом, чтобы было видно клеща сразу – на светлой одежде, чтобы своевременно его снять", – напомнила эксперт.
Прививки от клещевого вирусного энцефалита относятся к прививкам по эпидемиологическим показаниям. Обязательной иммунизации подлежат лесники, сотрудники предприятий, которые занимаются благоустройством, профессиональные туристы, уточнила Пеньковская.
В конце февраля в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым" предупредили,
что в Крыму раньше обычного начался сезон активности клещей.
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