https://crimea.ria.ru/20240323/esli-ukusil-klesch-kuda-idti-i-chto-delat-1135915780.html

Если укусил клещ: куда идти и что делать

Если укусил клещ: куда идти и что делать - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Если укусил клещ: куда идти и что делать

Если вы не знаете, как правильно снять присосавшегося клеща и чем обработать место укуса, необходимо отправиться в ближайший травмпункт или поликлинику – там... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T08:43

2024-03-23T08:43

2024-03-23T08:43

крым

клещи

совет эксперта

мнения

росприроднадзор

здоровье

наталья пеньковская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110529/37/1105293785_0:46:3478:2002_1920x0_80_0_0_520e1cdcf6f280254fbe13a892858c8f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Если вы не знаете, как правильно снять присосавшегося клеща и чем обработать место укуса, необходимо отправиться в ближайший травмпункт или поликлинику – там паразита снимут и порекомендуют сдать в лабораторию для определения его видовой принадлежности. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Специалист напомнила, что есть клещи, которые переносят клещевые инфекции и которые к таким переносчикам не относятся. Если клещ не переносчик клещевых инфекций – значит, необходимо просто наблюдать за состоянием своего здоровья, а если переносчик, то после исследования выяснится, какой возбудитель может быть у этого клеща.Также специалист отметила, что если это боррелиоз, анаплазмоз или другое заболевание, то необходимо обратиться к инфекционисту, и там уже врач или назначит профилактический курс лечения антибиотиками, или рекомендует наблюдать за состоянием здоровья, проводить термометрию два раза в день, и при изменении состояния здоровья обращаться у в медицинское учреждение."В любом случае, решение о проведении тех или иных мероприятий принимает врач по результатам проведенных исследований", – объяснила Пеньковская.При этом она отметила, что клещ может быть "чистым", без вирусов в организме, но человеку все равно придется наблюдать за своим состоянием здоровья 21 день.Прививки от клещевого вирусного энцефалита относятся к прививкам по эпидемиологическим показаниям. Обязательной иммунизации подлежат лесники, сотрудники предприятий, которые занимаются благоустройством, профессиональные туристы, уточнила Пеньковская.В конце февраля в Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым" предупредили,что в Крыму раньше обычного начался сезон активности клещей.Читайте также на РИА Новости Крым:Укусил клещ: что делать – инфографикаЗаболеваемость клещевым боррелиозом в Крыму растетКлещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, клещи, совет эксперта, мнения, росприроднадзор, здоровье, наталья пеньковская