https://crimea.ria.ru/20240315/chto-shirvindt-govoril-o-prinadlezhnosti-kryma-i-o-toske-po-ukraine-1135723776.html
Что Ширвиндт говорил о принадлежности Крыма и о тоске по Украине
Что Ширвиндт говорил о принадлежности Крыма и о тоске по Украине - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Что Ширвиндт говорил о принадлежности Крыма и о тоске по Украине
В пятницу на 90-м году жизни скончался всенародно любимый артист Александр Ширвиндт. До последнего он сохранил ясный ум и четкую гражданскую позицию. РИА... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T22:57
2024-03-15T22:57
2024-03-15T22:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В пятницу на 90-м году жизни скончался всенародно любимый артист Александр Ширвиндт. До последнего он сохранил ясный ум и четкую гражданскую позицию. РИА Новости Крым вспоминает ярчайшие высказывания актера о полуострове и Украине.В 2020 году в интервью артист поделился воспоминаниями о своей работе на Украине. При этом он отметил, что тоскует по Украине, потому что не может поехать на родину своих родителей – в Одессу и Харьков.При этом он с иронией отреагировал на вопрос журналиста, нет ли у него ощущения несправедливости из-за того, что "вбили клин между Украиной и Россией".Чьи Крым и Черное море: откровения Ширвиндта на побережье полуострова >>Читайте также на РИА Новости Крым:Александр Ширвиндт – биографияШирвиндта похоронят на Новодевичьем кладбищеПутин выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта
https://crimea.ria.ru/20240315/umer-aleksandr-shirvindt-1135718336.html
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РИА Новости Крым
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общество, крым, крымская весна, культура, кино, театр сатиры, театр, россия, украина, политика
Что Ширвиндт говорил о принадлежности Крыма и о тоске по Украине
Чьим считал Крым Александр Ширвиндт