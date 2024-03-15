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Что Ширвиндт говорил о принадлежности Крыма и о тоске по Украине - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Что Ширвиндт говорил о принадлежности Крыма и о тоске по Украине
Что Ширвиндт говорил о принадлежности Крыма и о тоске по Украине - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Что Ширвиндт говорил о принадлежности Крыма и о тоске по Украине
В пятницу на 90-м году жизни скончался всенародно любимый артист Александр Ширвиндт. До последнего он сохранил ясный ум и четкую гражданскую позицию. РИА... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T22:57
2024-03-15T22:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В пятницу на 90-м году жизни скончался всенародно любимый артист Александр Ширвиндт. До последнего он сохранил ясный ум и четкую гражданскую позицию. РИА Новости Крым вспоминает ярчайшие высказывания актера о полуострове и Украине.В 2020 году в интервью артист поделился воспоминаниями о своей работе на Украине. При этом он отметил, что тоскует по Украине, потому что не может поехать на родину своих родителей – в Одессу и Харьков.При этом он с иронией отреагировал на вопрос журналиста, нет ли у него ощущения несправедливости из-за того, что "вбили клин между Украиной и Россией".Чьи Крым и Черное море: откровения Ширвиндта на побережье полуострова &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Александр Ширвиндт – биографияШирвиндта похоронят на Новодевичьем кладбищеПутин выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта
https://crimea.ria.ru/20240315/umer-aleksandr-shirvindt-1135718336.html
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общество, крым, крымская весна, культура, кино, театр сатиры, театр, россия, украина, политика
Что Ширвиндт говорил о принадлежности Крыма и о тоске по Украине

Чьим считал Крым Александр Ширвиндт

22:57 15.03.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНародный артист РСФСР Александр Ширвиндт
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В пятницу на 90-м году жизни скончался всенародно любимый артист Александр Ширвиндт. До последнего он сохранил ясный ум и четкую гражданскую позицию. РИА Новости Крым вспоминает ярчайшие высказывания актера о полуострове и Украине.
В 2020 году в интервью артист поделился воспоминаниями о своей работе на Украине. При этом он отметил, что тоскует по Украине, потому что не может поехать на родину своих родителей – в Одессу и Харьков.

"Я невпускаемый… А за что? Потому что я поехал в Севастополь – замечательные ребята из общества книголюбов пригласили меня на творческий вечер. А оказалось, что я – сволочь (для властей Украины – ред.). Вот из-за книголюбов Севастополя я и не могу приехать на родину родителей", - сетовал Ширвиндт.

При этом он с иронией отреагировал на вопрос журналиста, нет ли у него ощущения несправедливости из-за того, что "вбили клин между Украиной и Россией".
Чьи Крым и Черное море: откровения Ширвиндта на побережье полуострова >>
"Я в нюансы не влезаю, потому что я не профессионал. Но я вижу круглосуточную полемику профессионалов, дрессированных политологов относительно наших дел, и это превращается в театр… Крым ваш или Крым – наш? Крым мой! Понимаешь? Он мой. Я в нем вырос… Начинать сейчас разбираться "кто есть ху" мне совершенно не интересно", - заявил Ширвиндт.
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