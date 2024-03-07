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Продажа "Яндекса": процесс пошел - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Продажа "Яндекса": процесс пошел
Продажа "Яндекса": процесс пошел - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Продажа "Яндекса": процесс пошел
Акционеры Yandex N.V. одобрили сделку по реструктуризации компании и продаже российского бизнеса топ-менеджменту, в поддержку решения о продаже отдано 94,3%... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T22:21
2024-03-07T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Акционеры Yandex N.V. одобрили сделку по реструктуризации компании и продаже российского бизнеса топ-менеджменту, в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов, сообщает РИА Новости.Сделку по продаже российского "Яндекса" одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. "Яндекс" ожидает, что первый этап сделки по продаже российского бизнеса завершится в ближайшие недели, следует из сообщения компании."Закрытие сделки пройдет в два этапа. На первом этапе ЗПИФ "Консорциум.Первый" выкупит у Yandex N.V. контролирующую долю - до 68% - в МКПАО "Яндекс". Ожидается, что первый этап завершится в ближайшие недели - если все необходимые для этого условия будут выполнены", - говорится в сообщении "Яндекса".Сумма сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" осталась без изменений, она составит 475 миллиардов рублей, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Акции "Яндекса" перешли к росту в рамках вечерней сессии Московской биржи и прибавлял максимально 2,6% на новостях по сделке, после чего немного сползли, следует из данных торговой площадки.К 21.54 мск акции "Яндекса" растут на 1,3%, минутами ранее подскакивали на 2,6%. До новостей акции теряли в пределах 0,5%.
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яндекс, россия, нидерланды, новости, в мире, бизнес, экономика
Продажа "Яндекса": процесс пошел

"Яндекс" ждет завершения первого этапа продажи российского бизнеса в ближайшие недели

22:21 07.03.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип "Яндекс"
Логотип Яндекс - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Акционеры Yandex N.V. одобрили сделку по реструктуризации компании и продаже российского бизнеса топ-менеджменту, в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов, сообщает РИА Новости.
Сделку по продаже российского "Яндекса" одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
"Яндекс" ожидает, что первый этап сделки по продаже российского бизнеса завершится в ближайшие недели, следует из сообщения компании.
"Закрытие сделки пройдет в два этапа. На первом этапе ЗПИФ "Консорциум.Первый" выкупит у Yandex N.V. контролирующую долю - до 68% - в МКПАО "Яндекс". Ожидается, что первый этап завершится в ближайшие недели - если все необходимые для этого условия будут выполнены", - говорится в сообщении "Яндекса".
Сумма сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" осталась без изменений, она составит 475 миллиардов рублей, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Акции "Яндекса" перешли к росту в рамках вечерней сессии Московской биржи и прибавлял максимально 2,6% на новостях по сделке, после чего немного сползли, следует из данных торговой площадки.
К 21.54 мск акции "Яндекса" растут на 1,3%, минутами ранее подскакивали на 2,6%. До новостей акции теряли в пределах 0,5%.
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