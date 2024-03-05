https://crimea.ria.ru/20240305/psb-zapustil-dlya-studentov-kryma-programmu-stazhirovok-1135424319.html

ПСБ запустил для студентов Крыма программу стажировок

ПСБ запустил для студентов Крыма программу стажировок - РИА Новости Крым, 05.03.2024

ПСБ запустил для студентов Крыма программу стажировок

ПСБ подписал соглашение о сотрудничестве с Севастопольским государственном университетом (СевГУ), в рамках которого студенты третьего курса и старше могут... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T15:05

2024-03-05T15:05

2024-03-05T15:05

банк

промсвязьбанк (псб)

севастопольский государственный университет (севгу)

финансы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. ПСБ подписал соглашение о сотрудничестве с Севастопольским государственном университетом (СевГУ), в рамках которого студенты третьего курса и старше могут пройти оплачиваемую стажировку с возможностью последующего трудоустройства, сообщает пресс-служба банка.Документ был подписан в ходе ИТ-встречи – неформальной встречи ИТ-специалистов Крымского полуострова, организованной ПСБ.В соответствии с соглашением банк предлагает студентам, обучающимся по профилям "Экономика", "Финансы", "Банковское дело" и ИТ-специальностям, трех- и шестимесячные стажировки, по результатам которых лучшие кандидаты будут приняты на работу, говорится в сообщении.Первые практиканты начнут стажировку уже этой весной. Ее пройдут студенты Института экономики, финансов и управления и Института информационных технологий СевГУ."Основная проблема, с которой сталкиваются предприятия при приме на работу выпускников вуза, – отсутствие практических навыков. Из-за этого начинающий специалист обходится работодателю дороже, так как неминуемо, по неопытности, совершает ошибки, которые приходится устранять. Стажировка и практика студентов на территории работодателя поможет избежать таких издержек и "дорастить" специалиста под свои потребности. Для ребят – это возможность познакомиться с корпоративной культурой организации, увидеть, как работают настоящие профессионалы, вдохновиться большими проектами и целями. Соглашение о сотрудничестве с ПСБ – важная веха в развитии ИТ-сферы нашего города и всего Крымского полуострова", – считает проректор по молодежной политике СевГУ Александр Александров, слова которого приводятся в сообщении.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, промсвязьбанк (псб), севастопольский государственный университет (севгу), финансы