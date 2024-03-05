Рейтинг@Mail.ru
ПСБ запустил для студентов Крыма программу стажировок - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240305/psb-zapustil-dlya-studentov-kryma-programmu-stazhirovok-1135424319.html
ПСБ запустил для студентов Крыма программу стажировок
ПСБ запустил для студентов Крыма программу стажировок - РИА Новости Крым, 05.03.2024
ПСБ запустил для студентов Крыма программу стажировок
ПСБ подписал соглашение о сотрудничестве с Севастопольским государственном университетом (СевГУ), в рамках которого студенты третьего курса и старше могут... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T15:05
2024-03-05T15:05
банк
промсвязьбанк (псб)
севастопольский государственный университет (севгу)
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135424161_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_35323520bc810edd9ce7bcabfb709805.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. ПСБ подписал соглашение о сотрудничестве с Севастопольским государственном университетом (СевГУ), в рамках которого студенты третьего курса и старше могут пройти оплачиваемую стажировку с возможностью последующего трудоустройства, сообщает пресс-служба банка.Документ был подписан в ходе ИТ-встречи – неформальной встречи ИТ-специалистов Крымского полуострова, организованной ПСБ.В соответствии с соглашением банк предлагает студентам, обучающимся по профилям "Экономика", "Финансы", "Банковское дело" и ИТ-специальностям, трех- и шестимесячные стажировки, по результатам которых лучшие кандидаты будут приняты на работу, говорится в сообщении.Первые практиканты начнут стажировку уже этой весной. Ее пройдут студенты Института экономики, финансов и управления и Института информационных технологий СевГУ."Основная проблема, с которой сталкиваются предприятия при приме на работу выпускников вуза, – отсутствие практических навыков. Из-за этого начинающий специалист обходится работодателю дороже, так как неминуемо, по неопытности, совершает ошибки, которые приходится устранять. Стажировка и практика студентов на территории работодателя поможет избежать таких издержек и "дорастить" специалиста под свои потребности. Для ребят – это возможность познакомиться с корпоративной культурой организации, увидеть, как работают настоящие профессионалы, вдохновиться большими проектами и целями. Соглашение о сотрудничестве с ПСБ – важная веха в развитии ИТ-сферы нашего города и всего Крымского полуострова", – считает проректор по молодежной политике СевГУ Александр Александров, слова которого приводятся в сообщении.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135424161_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_dc02f2eb35b32a36cedaffe938d276fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк, промсвязьбанк (псб), севастопольский государственный университет (севгу), финансы

ПСБ запустил для студентов Крыма программу стажировок

15:05 05.03.2024
 
© Фото пресс-службы ПСБПСБ запустил для студентов Крыма программу стажировок
ПСБ запустил для студентов Крыма программу стажировок
© Фото пресс-службы ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. ПСБ подписал соглашение о сотрудничестве с Севастопольским государственном университетом (СевГУ), в рамках которого студенты третьего курса и старше могут пройти оплачиваемую стажировку с возможностью последующего трудоустройства, сообщает пресс-служба банка.
Документ был подписан в ходе ИТ-встречи – неформальной встречи ИТ-специалистов Крымского полуострова, организованной ПСБ.
В соответствии с соглашением банк предлагает студентам, обучающимся по профилям "Экономика", "Финансы", "Банковское дело" и ИТ-специальностям, трех- и шестимесячные стажировки, по результатам которых лучшие кандидаты будут приняты на работу, говорится в сообщении.
"Совместные образовательные программы ПСБ и Севастопольского госуниверситета обеспечат студентам гибкую среду обучения, уверенность в завтрашнем дне и возможность получить практику в профессии. <…>", – отметила управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян, слова которой цитируют в пресс-службе.
Первые практиканты начнут стажировку уже этой весной. Ее пройдут студенты Института экономики, финансов и управления и Института информационных технологий СевГУ.
"Основная проблема, с которой сталкиваются предприятия при приме на работу выпускников вуза, – отсутствие практических навыков. Из-за этого начинающий специалист обходится работодателю дороже, так как неминуемо, по неопытности, совершает ошибки, которые приходится устранять. Стажировка и практика студентов на территории работодателя поможет избежать таких издержек и "дорастить" специалиста под свои потребности. Для ребят – это возможность познакомиться с корпоративной культурой организации, увидеть, как работают настоящие профессионалы, вдохновиться большими проектами и целями. Соглашение о сотрудничестве с ПСБ – важная веха в развитии ИТ-сферы нашего города и всего Крымского полуострова", – считает проректор по молодежной политике СевГУ Александр Александров, слова которого приводятся в сообщении.
БанкПромсвязьбанк (ПСБ)Севастопольский государственный университет (СевГУ)Финансы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:32Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе
15:05ПСБ запустил для студентов Крыма программу стажировок
14:50COVID пошел в рост: в России увеличилось число госпитализаций
14:04Крымчанин попытался сжечь знакомого из-за ревности
13:56Шойгу назвал сроки создания нового транспортного самолета Ил-212
13:49Названа численность женщин-военнослужащих в ВС России
13:39Поезда в Крым и из Крыма идут с опозданием – время ожидания
13:12Два новых военных округа созданы в России из-за угрозы со стороны НАТО
13:04После бегства из Авдеевки ВСУ не дали закрепиться на новом рубеже
12:57Севастополец поджег квартиру с людьми – возбуждено дело
12:52В Ялте активизировался оползень: под угрозой жилой дом
12:34На перегоне в Самаре возобновили движение поездов
12:29Путин поблагодарил женщин-участниц СВО
12:08ОРВИ в Крыму и Севастополе: заболеваемость пошла на спад
11:52Двое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге
11:44В Крыму запустили новый автобусный маршрут
11:35На месте ЧП под Белгородом ликвидировали открытое горение
11:24Документы для голосования на выборах президента России: список
11:14Раскол в стане врага: СМИ об утечке планов бундесвера атаковать Крым
11:04Авиационная опасность объявлена в Воронеже
Лента новостейМолния