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ПСБ запустил для студентов Крыма программу стажировок
ПСБ запустил для студентов Крыма программу стажировок - РИА Новости Крым, 05.03.2024
ПСБ запустил для студентов Крыма программу стажировок
ПСБ подписал соглашение о сотрудничестве с Севастопольским государственном университетом (СевГУ), в рамках которого студенты третьего курса и старше могут... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T15:05
2024-03-05T15:05
2024-03-05T15:05
банк
промсвязьбанк (псб)
севастопольский государственный университет (севгу)
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. ПСБ подписал соглашение о сотрудничестве с Севастопольским государственном университетом (СевГУ), в рамках которого студенты третьего курса и старше могут пройти оплачиваемую стажировку с возможностью последующего трудоустройства, сообщает пресс-служба банка.Документ был подписан в ходе ИТ-встречи – неформальной встречи ИТ-специалистов Крымского полуострова, организованной ПСБ.В соответствии с соглашением банк предлагает студентам, обучающимся по профилям "Экономика", "Финансы", "Банковское дело" и ИТ-специальностям, трех- и шестимесячные стажировки, по результатам которых лучшие кандидаты будут приняты на работу, говорится в сообщении.Первые практиканты начнут стажировку уже этой весной. Ее пройдут студенты Института экономики, финансов и управления и Института информационных технологий СевГУ."Основная проблема, с которой сталкиваются предприятия при приме на работу выпускников вуза, – отсутствие практических навыков. Из-за этого начинающий специалист обходится работодателю дороже, так как неминуемо, по неопытности, совершает ошибки, которые приходится устранять. Стажировка и практика студентов на территории работодателя поможет избежать таких издержек и "дорастить" специалиста под свои потребности. Для ребят – это возможность познакомиться с корпоративной культурой организации, увидеть, как работают настоящие профессионалы, вдохновиться большими проектами и целями. Соглашение о сотрудничестве с ПСБ – важная веха в развитии ИТ-сферы нашего города и всего Крымского полуострова", – считает проректор по молодежной политике СевГУ Александр Александров, слова которого приводятся в сообщении.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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банк, промсвязьбанк (псб), севастопольский государственный университет (севгу), финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. ПСБ подписал соглашение о сотрудничестве с Севастопольским государственном университетом (СевГУ), в рамках которого студенты третьего курса и старше могут пройти оплачиваемую стажировку с возможностью последующего трудоустройства, сообщает пресс-служба банка.
Документ был подписан в ходе ИТ-встречи – неформальной встречи ИТ-специалистов Крымского полуострова, организованной ПСБ.
В соответствии с соглашением банк предлагает студентам, обучающимся по профилям "Экономика", "Финансы", "Банковское дело" и ИТ-специальностям, трех- и шестимесячные стажировки, по результатам которых лучшие кандидаты будут приняты на работу, говорится в сообщении.
"Совместные образовательные программы ПСБ и Севастопольского госуниверситета обеспечат студентам гибкую среду обучения, уверенность в завтрашнем дне и возможность получить практику в профессии. <…>", – отметила управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян, слова которой цитируют в пресс-службе.
Первые практиканты начнут стажировку уже этой весной. Ее пройдут студенты Института экономики, финансов и управления и Института информационных технологий СевГУ.
"Основная проблема, с которой сталкиваются предприятия при приме на работу выпускников вуза, – отсутствие практических навыков. Из-за этого начинающий специалист обходится работодателю дороже, так как неминуемо, по неопытности, совершает ошибки, которые приходится устранять. Стажировка и практика студентов на территории работодателя поможет избежать таких издержек и "дорастить" специалиста под свои потребности. Для ребят – это возможность познакомиться с корпоративной культурой организации, увидеть, как работают настоящие профессионалы, вдохновиться большими проектами и целями. Соглашение о сотрудничестве с ПСБ – важная веха в развитии ИТ-сферы нашего города и всего Крымского полуострова", – считает проректор по молодежной политике СевГУ Александр Александров, слова которого приводятся в сообщении.