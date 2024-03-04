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По-прежнему тепло: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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По-прежнему тепло: погода в Крыму в понедельник
По-прежнему тепло: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 04.03.2024
По-прежнему тепло: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T00:01
2024-03-04T00:09
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +2 до +7 градусов, днем +10...+12 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240303/zhdat-li-sneg-v-krymu-8-marta-nedelnyy-prognoz-ot-fobos-1135350365.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
По-прежнему тепло: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник теплая весенняя погода

00:01 04.03.2024 (обновлено: 00:09 04.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрирода в Крыму
Природа в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, на южном побережье до +7, днем +8…+13 градусов", – говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +2 до +7 градусов, днем +10...+12 градусов.
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Вчера, 20:36Радио "Спутник в Крыму"
Ждать ли снег в Крыму 8 марта: недельный прогноз от ФОБОС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01По-прежнему тепло: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 4 марта
21:47Главное за день: 3 марта
21:11Как выбрать мясные полуфабрикаты – Роспотребнадзор
20:36Ждать ли снег в Крыму 8 марта: недельный прогноз от ФОБОС
20:11Защита природы – дело семейное: природное чувство Мурзахановых
19:33Часть данных из разговора об ударах по Крымскому мосту была секретной
19:10Россия сократит добычу и экспорт нефти с рядом стран-участниц ОПЕК+
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