https://crimea.ria.ru/20240304/po-prezhnemu-teplo-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1135364137.html

По-прежнему тепло: погода в Крыму в понедельник

По-прежнему тепло: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 04.03.2024

По-прежнему тепло: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T00:01

2024-03-04T00:01

2024-03-04T00:09

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +2 до +7 градусов, днем +10...+12 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240303/zhdat-li-sneg-v-krymu-8-marta-nedelnyy-prognoz-ot-fobos-1135350365.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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