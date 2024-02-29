https://crimea.ria.ru/20240229/tuman-i-gololed-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1135262063.html

Туман и гололед: погода в Крыму в четверг

Туман и гололед: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Туман и гололед: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму сохранится сухая и теплая погода, определяемая юго-западной периферией континентального антициклона. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T00:01

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2024-02-29T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая и теплая погода, определяемая юго-западной периферией континентального антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Ночью и утром местами туман, гололед. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от нуля до +6 градусов, днем от +10 до +13 градусов.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр