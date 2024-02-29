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Туман и гололед: погода в Крыму в четверг
Туман и гололед: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Туман и гололед: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму сохранится сухая и теплая погода, определяемая юго-западной периферией континентального антициклона. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T00:01
2024-02-29T00:01
2024-02-29T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая и теплая погода, определяемая юго-западной периферией континентального антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Ночью и утром местами туман, гололед. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от нуля до +6 градусов, днем от +10 до +13 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Туман и гололед: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг ожидается сухая и теплая погода с утренним туманом
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится сухая и теплая погода, определяемая юго-западной периферией континентального антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром ожидается туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, на побережье до +6 градусов, днем +9…+14, в горах +4…+9 градусов", – говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Ночью и утром местами туман, гололед. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +10...+12 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +12…+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от нуля до +6 градусов, днем от +10 до +13 градусов.