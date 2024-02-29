https://crimea.ria.ru/20240229/predstavitel-mriya-resort--spa-pobedil-na-konkurse-lidery-rossii-1135319603.html

Представитель Mriya Resort & SPA победил на конкурсе "Лидеры России"

Представитель Mriya Resort & SPA победил на конкурсе "Лидеры России" - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Представитель Mriya Resort & SPA победил на конкурсе "Лидеры России"

Наталья Вистунова стала одним из победителей конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T16:22

2024-02-29T16:22

2024-02-29T16:22

mriya resort&spa

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию крымского курорта Mriya Resort & SPA Наталья Вистунова стала одним из победителей конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", сообщает пресс-служба курорта.Конкурс "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. За это время на участие в нем было подано более миллиона заявок из 150 стран мира. Одним из призеров конкурса 2020 года стал генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян. Суперфинал конкурса 2024 года прошел 25 февраля в Москве. Победителями признаны 102 участника из 31 региона России, а также из Бельгии и Сербии.Наталья Вистунова занимается стратегическим развитием курорта, корпоративной культурой, курирует вопросы управления и развития персонала, а также является автором более 200 программ подготовки сотрудников.С 2015 года Вистунова руководит учебным центром "Академия гостеприимства". Под ее руководством была создана инновационно-образовательная среда, обеспечивающая высокое качество дополнительного профессионального образования, направленная на реализацию национальных проектов "Туризм и гостеприимство", "Демография", "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости". Вистунова была лидером создания флагманской программы "Клуб Лидеров", которая эффективно себя показала в формировании кадрового резерва будущих руководителей и была неоднократно отмечена профильными премиями. Данные проекты способствуют социально-экономическому развитию Республики Крым."В Mriya Resort & SPA уделяют большое внимание обучению и развитию сотрудников, а также программам лояльности для них. Новым сотрудникам назначают наставников, предоставляют корпоративные курсы и тренинги, а также доступ к внешним образовательным платформам. Более 2500 сотрудников ежегодно проходят обучение в Академии гостеприимства, развиваясь личностно и профессионально, 30% руководителей высшего звена выросли по программе внутреннего кадрового резерва. Компания активно работает с проектами, которые предоставляют молодежи возможности для старта и развития карьеры", - отмечается в сообщении.Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comеrid: 4CQwVszH9pWwJQ6UgxY

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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