https://crimea.ria.ru/20240229/predstavitel-mriya-resort--spa-pobedil-na-konkurse-lidery-rossii-1135319603.html
Представитель Mriya Resort & SPA победил на конкурсе "Лидеры России"
Представитель Mriya Resort & SPA победил на конкурсе "Лидеры России" - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Представитель Mriya Resort & SPA победил на конкурсе "Лидеры России"
Наталья Вистунова стала одним из победителей конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T16:22
2024-02-29T16:22
2024-02-29T16:22
mriya resort&spa
конкурс управленцев "лидеры россии"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию крымского курорта Mriya Resort & SPA Наталья Вистунова стала одним из победителей конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", сообщает пресс-служба курорта.Конкурс "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. За это время на участие в нем было подано более миллиона заявок из 150 стран мира. Одним из призеров конкурса 2020 года стал генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян. Суперфинал конкурса 2024 года прошел 25 февраля в Москве. Победителями признаны 102 участника из 31 региона России, а также из Бельгии и Сербии.Наталья Вистунова занимается стратегическим развитием курорта, корпоративной культурой, курирует вопросы управления и развития персонала, а также является автором более 200 программ подготовки сотрудников.С 2015 года Вистунова руководит учебным центром "Академия гостеприимства". Под ее руководством была создана инновационно-образовательная среда, обеспечивающая высокое качество дополнительного профессионального образования, направленная на реализацию национальных проектов "Туризм и гостеприимство", "Демография", "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости". Вистунова была лидером создания флагманской программы "Клуб Лидеров", которая эффективно себя показала в формировании кадрового резерва будущих руководителей и была неоднократно отмечена профильными премиями. Данные проекты способствуют социально-экономическому развитию Республики Крым."В Mriya Resort & SPA уделяют большое внимание обучению и развитию сотрудников, а также программам лояльности для них. Новым сотрудникам назначают наставников, предоставляют корпоративные курсы и тренинги, а также доступ к внешним образовательным платформам. Более 2500 сотрудников ежегодно проходят обучение в Академии гостеприимства, развиваясь личностно и профессионально, 30% руководителей высшего звена выросли по программе внутреннего кадрового резерва. Компания активно работает с проектами, которые предоставляют молодежи возможности для старта и развития карьеры", - отмечается в сообщении.Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comеrid: 4CQwVszH9pWwJQ6UgxY
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mriya resort&spa, конкурс управленцев "лидеры россии", крым, москва, новости, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым.
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию крымского курорта Mriya Resort & SPA
Наталья Вистунова стала одним из победителей конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", сообщает пресс-служба курорта.
Конкурс "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. За это время на участие в нем было подано более миллиона заявок из 150 стран мира. Одним из призеров конкурса 2020 года стал генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян. Суперфинал конкурса 2024 года прошел 25 февраля в Москве. Победителями признаны 102 участника из 31 региона России, а также из Бельгии и Сербии.
Наталья Вистунова занимается стратегическим развитием курорта, корпоративной культурой, курирует вопросы управления и развития персонала, а также является автором более 200 программ подготовки сотрудников.
"Победа в конкурсе "Лидеры России" - это значимое достижение для курорта и всей нашей команды. Это не первая и я уверена, что не последняя наша победа в столь престижном международном конкурсе. В Mriya Resort & SPA трудится более 2500 талантливых людей, объединенных общими стремлениями и искренне любящих свое дело, и каждый из них способен проявить свои таланты на всю страну. Если вы также любите свое дело – добро пожаловать в команду мечты", - приводятся в сообщении слова Вистуновой.
С 2015 года Вистунова руководит учебным центром "Академия гостеприимства". Под ее руководством была создана инновационно-образовательная среда, обеспечивающая высокое качество дополнительного профессионального образования, направленная на реализацию национальных проектов "Туризм и гостеприимство", "Демография", "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости". Вистунова была лидером создания флагманской программы "Клуб Лидеров", которая эффективно себя показала в формировании кадрового резерва будущих руководителей и была неоднократно отмечена профильными премиями. Данные проекты способствуют социально-экономическому развитию Республики Крым.
"В Mriya Resort & SPA уделяют большое внимание обучению и развитию сотрудников, а также программам лояльности для них. Новым сотрудникам назначают наставников, предоставляют корпоративные курсы и тренинги, а также доступ к внешним образовательным платформам. Более 2500 сотрудников ежегодно проходят обучение в Академии гостеприимства, развиваясь личностно и профессионально, 30% руководителей высшего звена выросли по программе внутреннего кадрового резерва. Компания активно работает с проектами, которые предоставляют молодежи возможности для старта и развития карьеры", - отмечается в сообщении.
Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
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