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Чего ждать от погоды в Крыму 23 февраля
Чего ждать от погоды в Крыму 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Чего ждать от погоды в Крыму 23 февраля
В пятницу, 23 февраля, в Крыму ночью ожидается около 0 градусов, а днем воздух прогреется до +13. Оперативный прогноз размещен на сайте республиканского главка... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T00:01
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2024-02-23T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В пятницу, 23 февраля, в Крыму ночью ожидается около 0 градусов, а днем воздух прогреется до +13. Оперативный прогноз размещен на сайте республиканского главка МЧС России.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго- восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +11...13 градусов.По данным сервиса Яндекс.Погода, в Севастополе 23 февраля температура воздуха +5...7 градусов. Ветер юго-восточный 7-9 м/с.В Ялте днем облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +9 градусов. Ветер юго-восточный 1–3 м/с.В Евпатории облачно с прояснениями. Температура воздуха утром +6, днем до +11 градусов. Ветер утром юго-восточный 4 м/с, днем южный 5 м/с.В Феодосии облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +9 градусов. Ветер южный 4– 5 м/с.
https://crimea.ria.ru/20240222/v-krym-idet-vesna-prognoz-na-23-fevralya-i-na-vykhodnye-1135149537.html
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Чего ждать от погоды в Крыму 23 февраля
В пятницу в Крыму потеплеет до +13 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В пятницу, 23 февраля, в Крыму ночью ожидается около 0 градусов, а днем воздух прогреется до +13. Оперативный прогноз размещен на сайте республиканского главка МЧС России.
"Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, днем +8...13, в горах 0…+5", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго- восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +11...13 градусов.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в Севастополе 23 февраля температура воздуха +5...7 градусов. Ветер юго-восточный 7-9 м/с.
В Ялте днем облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +9 градусов. Ветер юго-восточный 1–3 м/с.
В Евпатории облачно с прояснениями. Температура воздуха утром +6, днем до +11 градусов. Ветер утром юго-восточный 4 м/с, днем южный 5 м/с.
В Феодосии облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +9 градусов. Ветер южный 4– 5 м/с.