https://crimea.ria.ru/20240223/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-23-fevralya-1135167852.html

Чего ждать от погоды в Крыму 23 февраля

Чего ждать от погоды в Крыму 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Чего ждать от погоды в Крыму 23 февраля

В пятницу, 23 февраля, в Крыму ночью ожидается около 0 градусов, а днем воздух прогреется до +13. Оперативный прогноз размещен на сайте республиканского главка... РИА Новости Крым, 23.02.2024

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2024-02-23T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В пятницу, 23 февраля, в Крыму ночью ожидается около 0 градусов, а днем воздух прогреется до +13. Оперативный прогноз размещен на сайте республиканского главка МЧС России.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго- восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +11...13 градусов.По данным сервиса Яндекс.Погода, в Севастополе 23 февраля температура воздуха +5...7 градусов. Ветер юго-восточный 7-9 м/с.В Ялте днем облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +9 градусов. Ветер юго-восточный 1–3 м/с.В Евпатории облачно с прояснениями. Температура воздуха утром +6, днем до +11 градусов. Ветер утром юго-восточный 4 м/с, днем южный 5 м/с.В Феодосии облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +9 градусов. Ветер южный 4– 5 м/с.

https://crimea.ria.ru/20240222/v-krym-idet-vesna-prognoz-na-23-fevralya-i-na-vykhodnye-1135149537.html

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феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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