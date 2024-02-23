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Чего ждать от погоды в Крыму 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2024
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Чего ждать от погоды в Крыму 23 февраля
Чего ждать от погоды в Крыму 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Чего ждать от погоды в Крыму 23 февраля
В пятницу, 23 февраля, в Крыму ночью ожидается около 0 градусов, а днем воздух прогреется до +13. Оперативный прогноз размещен на сайте республиканского главка... РИА Новости Крым, 23.02.2024
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В пятницу, 23 февраля, в Крыму ночью ожидается около 0 градусов, а днем воздух прогреется до +13. Оперативный прогноз размещен на сайте республиканского главка МЧС России.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго- восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +11...13 градусов.По данным сервиса Яндекс.Погода, в Севастополе 23 февраля температура воздуха +5...7 градусов. Ветер юго-восточный 7-9 м/с.В Ялте днем облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +9 градусов. Ветер юго-восточный 1–3 м/с.В Евпатории облачно с прояснениями. Температура воздуха утром +6, днем до +11 градусов. Ветер утром юго-восточный 4 м/с, днем южный 5 м/с.В Феодосии облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +9 градусов. Ветер южный 4– 5 м/с.
https://crimea.ria.ru/20240222/v-krym-idet-vesna-prognoz-na-23-fevralya-i-na-vykhodnye-1135149537.html
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Чего ждать от погоды в Крыму 23 февраля

В пятницу в Крыму потеплеет до +13 градусов

00:01 23.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоНабережная Ялты. Архивное фото
Набережная Ялты. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В пятницу, 23 февраля, в Крыму ночью ожидается около 0 градусов, а днем воздух прогреется до +13. Оперативный прогноз размещен на сайте республиканского главка МЧС России.
"Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, днем +8...13, в горах 0…+5", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго- восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +11...13 градусов.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в Севастополе 23 февраля температура воздуха +5...7 градусов. Ветер юго-восточный 7-9 м/с.
В Ялте днем облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +9 градусов. Ветер юго-восточный 1–3 м/с.
В Евпатории облачно с прояснениями. Температура воздуха утром +6, днем до +11 градусов. Ветер утром юго-восточный 4 м/с, днем южный 5 м/с.
В Феодосии облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +9 градусов. Ветер южный 4– 5 м/с.
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Вчера, 18:21Радио "Спутник в Крыму"
В Крым идет весна: прогноз на 23 февраля и на выходные
 
КрымПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымСимферопольСевастопольЕвпаторияЯлтаФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму 23 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 23 февраля
22:59Главное за день: 22 февраля
22:39Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
22:03Главные новости Крыма: 22 февраля
21:22Удар ВСУ по жилым домам Донецка: четверо пострадавших
21:20Асимметричный ход российской дипломатии: политолог оценил "Игры будущего"
21:01Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов
20:49В МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов
20:35ОСАГО в Крыму: что доступно и каких ждать изменений в марте 2024
20:01Лавров пожелал американским коллегам "с такими аппетитами не подавиться"
19:57Значит, я был прав: Путин ответил на слова Байдена 1:36
19:43Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полета
19:28Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве
18:52Новый спортивный центр в Судаке: что будет доступно взрослым и детям
18:31Пограничники идут в школы: уроки мужества в канун Дня защитника Отечества
18:21В Крым идет весна: прогноз на 23 февраля и на выходные
18:09Два водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
17:33Германия поддержала проект резолюции о поставках дальнобойных ракет Киеву
17:17Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок
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