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Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на четверг
Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T00:12
2024-02-22T00:15
погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240221/pogoda-v-krymu-na-23-fevralya--prognoz-1135131565.html
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Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на четверг

Прогноз погоды в Крыму на четверг

00:12 22.02.2024 (обновлено: 00:15 22.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, на южном побережье до +5 градусов днем +3…+8, в горах около нуля", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:12Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на четверг
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