https://crimea.ria.ru/20240222/prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1135141254.html

Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на четверг

Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на четверг

В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.02.2024

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крымская погода

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240221/pogoda-v-krymu-na-23-fevralya--prognoz-1135131565.html

симферополь

севастополь

крым

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2024

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