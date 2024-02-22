https://crimea.ria.ru/20240222/gde-v-sevastopole-22-fevralya-otklyuchat-elektrichestvo-1135142118.html

Где в Севастополе 22 февраля отключат электричество

Где в Севастополе 22 февраля отключат электричество - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Где в Севастополе 22 февраля отключат электричество

В некоторых районах Севастополя на время проведения ремонтных работ 22 февраля будет отключено электричество. Сотрудники "Севастопольэнерго" будут устранять... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T08:20

2024-02-22T08:20

2024-02-22T08:20

севастополь

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новости крыма

севастопольэнерго

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В некоторых районах Севастополя на время проведения ремонтных работ 22 февраля будет отключено электричество. Сотрудники "Севастопольэнерго" будут устранять дефекты на оборудовании мощностью 0,4 кВ, уточнили в компании.Так, в период с 09:00 до 17:00 возможно отключение света на час-полтора:- в некоторых домах села Родниковое на улицах: Заречная, Терлецкого, Приветливая, Коцюбы, Молодежная;- в Севастополе на улицах Генерала Жидилова, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, 1 и 2 линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая, Коробкова, Короленко, Гражданская, Дундича, Ковпака, Ивана Голубца, Авдеева, Матюшенко, Симферопольская, а также Эдельвейсовый проезд.- в СНТ "Горный" и СТ "Сапун-гора".С 09:00 до 12:00 не будет электричества на по адресам: проспект Победы, 29-В и проспект Генерала Острякова, 128. С 09:00 до 16:00 будет отключено электричество в некоторых домах в селе Первомайское под Севастополем, а также на улицах Разъездная, Ясная и в переулке Ясном.Подробнее со списком адресов, по которым планируются отключения, можно ознакомиться в Telegram-канале "Севастопольэнерго". В компании приносят абонентам извинения за причиненные неудобства.В связи с ремонтом оборудования электричество в Севастополе отключали также в среду, 21 февраля.

https://crimea.ria.ru/20240221/v-krymu-planiruyut-zamenit-380-transformatornykh-podstantsiy---aksenov-1135133561.html

севастополь

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