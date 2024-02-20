https://crimea.ria.ru/20240220/vnedorozhnik-exeed-vx-uzhe-v-nalichii-v-chernomor-avto-1135082595.html

Внедорожник EXEED VX уже в наличии в "Черномор Авто"

Внедорожник EXEED VX уже в наличии в "Черномор Авто" - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Внедорожник EXEED VX уже в наличии в "Черномор Авто"

Обновленную версию внедорожника EXEED VX теперь можно приобрести в "Черномор Авто", изменения коснулись как дизайна, так и технического оснащения машины. РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T12:53

2024-02-20T12:53

2024-02-20T12:59

черномор авто

автомобиль

транспорт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/14/1135082472_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c79f1e415e8e9b79960bb9cc926ce932.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Обновленную версию внедорожника EXEED VX теперь можно приобрести в "Черномор Авто", изменения коснулись как дизайна, так и технического оснащения машины.Одним из ключевых технических обновлений EXEED VX стала классическая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Она сочетается с двухлитровым турбированным двигателем. Также в новой версии авто представлена улучшенная электрогидравлическая система полного привода BorgWarner шестого поколения с семью режимами вождения. Так, кроме "Эко", "Стандарта" и "Спорта" появились "Снег", "Грязь", "Песок" и "Бездорожье".Также в обновленной версии внедорожника представлен сверхскоростной процессор Qualcomm 8155 (Куалкомм), вычислительная мощность которого составляет восемь триллионов операций в секунду. Это означает, что даже если бы все сценарии приложений были запущены одновременно, это не привело бы к сбою из-за высокой нагрузки, система в любом случае продолжит работать плавно. Тройной центральный дисплей состоит из двух экранов по 12,3 дюйма и одного 15,6 дюйма под одним триплексным стеклом, при этом один из экранов предназначен для пассажира и открывает доступ к развлечениям.Еще EXEED VX оснащен комплексом онлайн-сервисов и системой телематики. Телематические сервисы откроют спектр функций удаленного управления автомобилем через мобильное приложение: удаленный запуск двигателя, климат-контроль, отпирание и запирание автомобиля, поиск на парковке и всю информацию о текущем состоянии автомобиля. Кроме того, наличие интернета в автомобиле позволит обновлять программное обеспечение по воздуху.Данная версия авто создавалась международной командой в дизайн-центре в Мюнхене. Автомобиль отличается определенными деталями: отделкой материалами премиального качества (натуральное дерево и кожа), тонкой работой с текстурами и оттенками. Компоновка салона предполагает как семиместное размещение, так и шестиместное с двумя капитанскими креслами на втором ряду.Передние сиденья внедорожника оснащены массажем. Несколько специальных сценариев вождения для комфортного пребывания в салоне при различных обстоятельствах позволяют активировать настройки одним нажатием: детский режим, релакс, режим мойки, проветривание и некоторые другие.Также обновленная версия отличается двойными стеклами и системами активного шумоподавления, аудиосистемой с 23 динамиками, 10 подушками безопасности, более 30 системами безопасности и ассистентами водителя ADAS (АДАС) системами автоматической парковки, кругового обзора 540 градусов с функцией "прозрачное шасси".Официальный дилерский центр расположен по адресу: г. Симферополь, ул. Бородина, 73. Консультация по телефону: +7 978 340 40 40.* РекламаООО "Черномор Авто", ИНН 9102008982Erid: 4CQwVszH9pWvp5Y84P8

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черномор авто, автомобиль, транспорт, общество