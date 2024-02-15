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Волны до 1,5 метров: как работает Керченская переправа в четверг
Волны до 1,5 метров: как работает Керченская переправа в четверг - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Волны до 1,5 метров: как работает Керченская переправа в четверг
Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе в четверг, паромная переправа работает по фактической погоде, сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T10:31
2024-02-15T10:31
2024-02-15T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе в четверг, паромная переправа работает по фактической погоде, сообщает Росморречфлот.Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 15 февраля 2024 года перевезено 443 763 пассажира и 257 041 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 7 495 рейсов, в том числе 13 за последние сутки.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуВ Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в КрымуКерченская переправа: график работы и количество паромов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Волны до 1,5 метров: как работает Керченская переправа в четверг
В Керченском проливе шторм - переправа в четверг работает по фактической погоде
10:31 15.02.2024 (обновлено: 11:59 15.02.2024)