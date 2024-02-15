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Дожди и ветер накроют Крым в четверг - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Дожди и ветер накроют Крым в четверг
Дожди и ветер накроют Крым в четверг - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Дожди и ветер накроют Крым в четверг
Дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в четверг. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в четверг. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +7...9 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11…13.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии дожди. Ночью температура воздуха составит +5...8 градусов, днем потеплеет до +12.В Крыму на 15 и 16 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за усиления северо-восточного ветра до 20 метров в секунду.
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, новости крыма
Дожди и ветер накроют Крым в четверг

В четверг в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра

00:01 15.02.2024
 
© РИА Новости КрымШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в четверг. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных пунктах ожидается туман. Ветер северо-восточный умеренный 8-13 м/с, местами сильный 15-20 м/с. Температура воздуха 15 февраля: ночью +3…8, днем +7…12 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +7...9 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11…13.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии дожди. Ночью температура воздуха составит +5...8 градусов, днем потеплеет до +12.
В Крыму на 15 и 16 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за усиления северо-восточного ветра до 20 метров в секунду.
 
КрымСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаФеодосияЕвпаторияСудакПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрНовости Крыма
 
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