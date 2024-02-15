https://crimea.ria.ru/20240215/dozhdi-i-veter-nakroyut-krym-v-chetverg-1134952798.html
Дожди и ветер накроют Крым в четверг
Дожди и ветер накроют Крым в четверг - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Дожди и ветер накроют Крым в четверг
Дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в четверг. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T00:01
2024-02-15T00:01
2024-02-15T00:01
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
евпатория
судак
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/13/1134310016_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e47a9be27e7aa480a4a3202b632c9a3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в четверг. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +7...9 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11…13.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии дожди. Ночью температура воздуха составит +5...8 градусов, днем потеплеет до +12.В Крыму на 15 и 16 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за усиления северо-восточного ветра до 20 метров в секунду.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
евпатория
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/13/1134310016_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_506d7281c15c00c5d01b33bcc6194d19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, новости крыма
Дожди и ветер накроют Крым в четверг
В четверг в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в четверг. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных пунктах ожидается туман. Ветер северо-восточный умеренный 8-13 м/с, местами сильный 15-20 м/с. Температура воздуха 15 февраля: ночью +3…8, днем +7…12 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +7...9 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11…13.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии дожди. Ночью температура воздуха составит +5...8 градусов, днем потеплеет до +12.
В Крыму на 15 и 16 февраля объявлено штормовое предупреждение
из-за усиления северо-восточного ветра до 20 метров в секунду.