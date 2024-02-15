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Дожди и ветер накроют Крым в четверг

Дожди и ветер накроют Крым в четверг - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Дожди и ветер накроют Крым в четверг

Дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в четверг. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T00:01

2024-02-15T00:01

2024-02-15T00:01

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

евпатория

судак

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в четверг. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +7...9 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11…13.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии дожди. Ночью температура воздуха составит +5...8 градусов, днем потеплеет до +12.В Крыму на 15 и 16 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за усиления северо-восточного ветра до 20 метров в секунду.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

евпатория

судак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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