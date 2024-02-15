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Какой сегодня праздник: 15 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Какой сегодня праздник: 15 февраля
Какой сегодня праздник: 15 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Какой сегодня праздник: 15 февраля
15 февраля мир поддерживает детей, больных раком, в России отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Также в этот день в 2013 году в Челябинской области... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-15T00:00
2024-02-14T22:44
общество
новости
праздники и памятные даты
метеорит
падение метеорита челябинск
история
онкология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 15 февраля мир поддерживает детей, больных раком, в России отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Также в этот день в 2013 году в Челябинской области упал метеорит.Что отмечают в миреМеждународный день детей, больных раком, появился в 2001 году. Инициатором его утверждения выступила Всемирная конфедерация родителей детей с онкозаболеваниями. Сегодня он проводится под патронатом Международного общества детских онкологов более чем в 90 странах.Россия и Белоруссия отмечают День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Дата праздника установлена в память советских солдатах и офицерах, не вернувшихся с афганской войны.Православные отмечают Сретение Господне. Еще сегодня День завязывания узелков на счастье, Всемирный день бегемота и День желейного мармелада. Именины у Василиев.Знаменательные событияВ 1717 году в Санкт-Петербурге по указанию Петра I напечатана первая в России детская "воспитующая" книга - "Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению".В 1965 году утвержден государственный флаг Канады - прямоугольное полотнище красного цвета с белым квадратом посередине и красным кленовым листом в центре.В 2013 году в районе Челябинска упал метеорит. Суперболид разрушился на высоте 15-25 км, в результате чего над городом прошел метеоритный дождь, который челябинцы массово запечатлели на видеорегистраторы и смартфоны. Самый крупный фрагмент упал в озеро Чебаркуль.Кто родился15 февраля 1564 года родился итальянский астроном Галилео Галилей. Он первым использовал телескоп для наблюдения за небесными телами. Также Галилей считается основоположником экспериментальной физики: своими экспериментами он опроверг умозрительную метафизику Аристотеля.В 1862 году на свет появился российский промышленник и меценат Савва Морозов. Он известен как филантроп, занимавшийся благотворительностью. Савва жертвовал деньги на строительство приютов и больниц, помогал развитию национальной культуры. Кроме того, оказывал помощь Московскому художественному театру.Также 15 февраля родились американский мультипликатор, создатель "Симпсонов" Мэтт Грейнинг, российские актрисы Ирина Малышева и Наталья Гусева и другие.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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общество, новости, праздники и памятные даты, метеорит, падение метеорита челябинск, история, онкология
Какой сегодня праздник: 15 февраля

Что празднуют в России и в мире в четверг, 15 февраля

00:00 15.02.2024
 
© РИА Новости . Андрей Попов / Перейти в фотобанкМетеорит "Челябинск" в Краеведческом музее в Челябинске.
Метеорит Челябинск в Краеведческом музее в Челябинске. - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Андрей Попов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 15 февраля мир поддерживает детей, больных раком, в России отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Также в этот день в 2013 году в Челябинской области упал метеорит.

Что отмечают в мире

Международный день детей, больных раком, появился в 2001 году. Инициатором его утверждения выступила Всемирная конфедерация родителей детей с онкозаболеваниями. Сегодня он проводится под патронатом Международного общества детских онкологов более чем в 90 странах.
Россия и Белоруссия отмечают День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Дата праздника установлена в память советских солдатах и офицерах, не вернувшихся с афганской войны.
Православные отмечают Сретение Господне. Еще сегодня День завязывания узелков на счастье, Всемирный день бегемота и День желейного мармелада. Именины у Василиев.

Знаменательные события

В 1717 году в Санкт-Петербурге по указанию Петра I напечатана первая в России детская "воспитующая" книга - "Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению".
В 1965 году утвержден государственный флаг Канады - прямоугольное полотнище красного цвета с белым квадратом посередине и красным кленовым листом в центре.
В 2013 году в районе Челябинска упал метеорит. Суперболид разрушился на высоте 15-25 км, в результате чего над городом прошел метеоритный дождь, который челябинцы массово запечатлели на видеорегистраторы и смартфоны. Самый крупный фрагмент упал в озеро Чебаркуль.

Кто родился

15 февраля 1564 года родился итальянский астроном Галилео Галилей. Он первым использовал телескоп для наблюдения за небесными телами. Также Галилей считается основоположником экспериментальной физики: своими экспериментами он опроверг умозрительную метафизику Аристотеля.
В 1862 году на свет появился российский промышленник и меценат Савва Морозов. Он известен как филантроп, занимавшийся благотворительностью. Савва жертвовал деньги на строительство приютов и больниц, помогал развитию национальной культуры. Кроме того, оказывал помощь Московскому художественному театру.
Также 15 февраля родились американский мультипликатор, создатель "Симпсонов" Мэтт Грейнинг, российские актрисы Ирина Малышева и Наталья Гусева и другие.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные датыМетеоритПадение метеорита ЧелябинскИсторияОнкология
 
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