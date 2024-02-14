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Чего ожидать от погоды в Крыму 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Чего ожидать от погоды в Крыму 14 февраля
Чего ожидать от погоды в Крыму 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Чего ожидать от погоды в Крыму 14 февраля
В среду в Крыму будет тепло, но днем возможны дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.02.2024
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севастополь
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алушта
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судак
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму будет тепло, но днем возможны дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +12...14.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +10…12.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью сухо и до +9, днем временами пройдут дожди и потеплеет до +14 градусов.
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, новости крыма
Чего ожидать от погоды в Крыму 14 февраля

14 февраля в Крыму будет тепло и дождливо

00:01 14.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождливая погода
Дождливая погода - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму будет тепло, но днем возможны дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму ожидается неустойчивая погода. В ночные часы без существенных осадков, в дневное время пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, 15 февраля местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…9; днем +9…14, в горах +5…8 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +12...14.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +10…12.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью сухо и до +9, днем временами пройдут дожди и потеплеет до +14 градусов.
 
КрымСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудакПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ожидать от погоды в Крыму 14 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 14 февраля
23:06Пожар в многоэтажке Анапы локализован
22:54Главное за день: 13 февраля
22:26Главные новости Крыма: 13 февраля
22:12В центре Симферополя изменится маршрут трех автобусов
21:52Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное дело
21:36ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление Сырского
21:19Из пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший
20:59Зачем Запад заговорил об украинской системе РЭБ "Покрова"
20:31Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт
20:11Афера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде
19:56Часть Севастополя обесточена - причина
19:2612 жильцов спасены на пожаре в многоэтажке Анапы
19:04Большой пожар в Анапе: из 11-этажки эвакуируют жильцов
19:00Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной Павленко
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