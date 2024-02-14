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Чего ожидать от погоды в Крыму 14 февраля

Чего ожидать от погоды в Крыму 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Чего ожидать от погоды в Крыму 14 февраля

В среду в Крыму будет тепло, но днем возможны дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T00:01

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2024-02-14T00:01

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму будет тепло, но днем возможны дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +12...14.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +10…12.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью сухо и до +9, днем временами пройдут дожди и потеплеет до +14 градусов.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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